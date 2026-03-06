UPSC RESULT 2025: ଅନୁଜ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଟପ୍ପର
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା UPSC ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ରେଜଲ୍ଟ 2025 । ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରାଜେଶ୍ବରୀ ସୁଭେ ରହିଛନ୍ତି ଓ ତୃତୀୟରେ ଅକାଂଶ ଧୂଲ୍ ରହିଛନ୍ତି ।
Published : March 6, 2026 at 2:54 PM IST
ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ (UPSC) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା (CSE) ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ 2025 ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଏଥର ମୋଟ୍ ୯୫୮ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । UPSC ୨୦୨୫ରେ ଅନୁଜ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଟପ୍ପର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରାଜେଶ୍ବରୀ ସୁଭେ ରହିଛନ୍ତି ଓ ତୃତୀୟରେ ଅକାଂଶ ଧୂଲ୍ ରହିଛନ୍ତି । ଚତୁର୍ଥରେ ଇଶାନ ଭଟ୍ଟନାଗର, ପଞ୍ଚମରେ ଜିନିଆ ଅରୋରା ରହିଛନ୍ତି ।
- UPSC ପରିଚାଳିତ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ
- ମୋଟ୍ ୯୫୮ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ
- ଅନୁଜ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟପ୍ପର
- ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସୁଭେ ଏମ୍
- ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆକାଂଶ ଧୂଲ୍
- ଚତୁର୍ଥରେ ରାଘବ ଝୁନ୍ଝୁନ୍ୱାଲା, ପଞ୍ଚମରେ ଇଶାନ ଭଟ୍ଟନାଗର
- ଷଷ୍ଠରେ ଜିନିଆ ଅରୋରା, ସପ୍ତମରେ ରାଜାହ ମହାଇଦ୍ଦିନ
- ଅଷ୍ଟମରେ ପକ୍ଷାଲ ସେକ୍ରେଟ୍ରି, ନବମରେ ଆସ୍ଥା ଜୈନ
- ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଉଜ୍ୱଳ ପ୍ରିୟଙ୍କ
- 100ତମ ସ୍ଥାନରେ ସାତ୍ବିକ୍ ସତ୍ୟକାମ ଦେବତା
- 121ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅମ୍ରିତ ମହାପାତ୍ର
- 341ତମ ସ୍ଥାନରେ ବିଶାଲ ପଟ୍ଟନାୟକ
- 467ତମ ସ୍ଥାନରେ ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରମାଣିକ
ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପରୀକ୍ଷା 2025 ମେ 25ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା 22 ଅଗଷ୍ଟରୁ 31 ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସାକ୍ଷାତକାର, 27 ଫେବୃଆରୀ, 2026ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣତଃ ସାକ୍ଷାତକାର ଶେଷ ହେବାର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ UPSC ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଥାଏ । କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (IAS), ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ସେବା (IFS), ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା (IPS) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କମିଶନର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ upsc.gov.in ଏବଂ upsconline.nic.inରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ ।
