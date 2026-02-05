UPSCର ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ଏହି ମାନେ ଦେଇପାରିବେନି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା
ଆଇଏଏସ ଏବଂ ଆଇଏଫଏସ ଭଳି ଶୀର୍ଷ ସିଭିଲ ସେବାରେ ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା (CSE) ପୁନର୍ବାର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଲୋକ ସେବା ଆୟୋଗ । ଆଇଏଏସ ଏବଂ ଆଇଏଫଏସ ଭଳି ଶୀର୍ଷ ସିଭିଲ ସେବାରେ ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା (CSE) ପୁନର୍ବାର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଆୟୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ IAS କିମ୍ବା IFS ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।
ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା କଟକଣା ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (IAS) କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ସେବା (IFS)ରେ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ସେହି ସେବାର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେହିମାନେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା 2026 ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ।
ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି, " ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ (ପ୍ରିଲିମ୍ସ) ପରୀକ୍ଷା 2026 ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯଦି ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ IAS କିମ୍ବା IFSରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେହି ସେବାରେ ସଦସ୍ୟ ଥାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମେନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । "
ଆୟୋଗ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଭଲ ସର୍ଭିସ (ମେନ) ପରୀକ୍ଷା 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ କିନ୍ତୁ କମିଶନ ଦ୍ବାରା ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇଏଏସ କିମ୍ବା ଆଇଏଫଏସରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସେବାର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ CSE-2026 ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ କୌଣସି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ ।
ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା (IPS)ପାଇଁ ନିୟମରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ IPSରେ ମନୋନୀତ କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ CSE 2026ର ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ପୁନର୍ବାର ଆଇପିଏସ ବାଛିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ ।
ତଥାପି ୟୁପିଏସଏସି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ସାମ 2026 ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇପିଏସ ତଥା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍ଭିସ ଗ୍ରୁପ ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ରିଲାସେସ୍କନ ଦେଇଛି । ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରିଥିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ବାରା ତାଲିମରେ ଯୋଗଦାନରୁ ଯଦି ଛୁଟି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ CSE 2027 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ।
