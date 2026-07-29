ETV Bharat / bharat

'ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ', ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ଯକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ, କ୍ଷମା ଦାବି କଲେ ରିଜିଜୁ

ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା (ଅନ୍ୟାୟ ନିବାରଣ) ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍-2026 ଲୋକସଭାରେ ବାଚନିକ ଭୋଟରେ ପାରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

RAHUL GANDHI ON ANTI PAPER LEAK
'ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ'- ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 29, 2026 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

RAHUL GANDHI ON ANTI PAPER LEAK, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ବୟାନ ଆଜି ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ, ରାହୁଲଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ । ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକସଭାରେ The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, ଅର୍ଥାତ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା (ଅନ୍ୟାୟ ନିବାରଣ) ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, 2026 ଲୋକସଭାରେ ବାଚନିକ ଭୋଟ୍ ରେ ପାରିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଗୃହରେ ବାରମ୍ବାର ହଟ୍ଟଗୋଳ ଓ ଗୃହ ମୁଲତବୀକୁ ନେଇ ଆଜି ଲୋକସଭାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 30 ଜୁଲାଇ, 2026 ଦିନ ସକାଳ 11ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି ।

ଆଣ୍ଟି ପେପର ଲିକ୍ ଅର୍ଥାତ ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧୀ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାରି କରନ୍ତି ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମୁଁ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଏହି ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବସିବାକୁ ସାହସ ନାହିଁ । ମୁଁ ତାଙ୍କ କାଫିଲା ଦେଖିଲି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସି ଥରୁଥିବାର ଦେଖିଲି । ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଏଠାରେ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି ? କାରଣ ସେ ଭୟଭୀତ । ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭୟଭୀତ । ସେ ହିଁ ଆମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ସେ ହିଁ ଆମ ଦେଶର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।"

ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ସରକାରରେ ଥିବା ସାଂସଦମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତଥ୍ୟ ବିନା ଏପରି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଏହିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ । ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଚେୟାରକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବିର୍ଲା କହିଥିଲେ ଯେ, ଗୃହର ରେକର୍ଡ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ତେଣୁ ଗୃହରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ହେବା ଉଚିତ ।

ବାଚସ୍ପତି କହିଥିଲେ, "ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବିଲ୍ ଉପରେ କହିବା ଉଚିତ ।" ବିର୍ଲା ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ବିତର୍କରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡାକିବେ ।

ତଥାପି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୋହରାଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ।

ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର । ସବୁକିଛି ଘରୋଇକରଣ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଏକ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ଖରାପ ବ୍ୟବସ୍ଥା । RSS ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆତ୍ମାକୁ କବଜା କରିସାରିଛି । ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେ UPA ନୁହଁ, ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କେବେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏକ ପ୍ରହସନ, କାରଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେବେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚଲାଇ ନାହାନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚଲାଇଥିବା ସଂଗଠନ ହେଉଛି RSS । ଏହାକୁ ଚଲାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିବା OSD । ତେଣୁ, ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରୋଧିତ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଛାତ୍ର ହେବାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ଆବେଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ମନର କଥା କହିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ RSSର ମନଗଢ଼ା ଏବଂ ଅବାନ୍ତର ଇତିହାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତୀକ; ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି RSS । ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ 'ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ' ହୁଅନ୍ତୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା; ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ ଅପେକ୍ଷା ଦେଶ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଅମିତ ଶାହ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମସ୍ତ ଦାବିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସହମତ ହେବାପରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦକୁ 'ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ' ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସିଜେପିର ଆହ୍ୱାନ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

RAHUL GANDHI LOP
PARLIAMENT MONSOON SESSION
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଲୋକସଭା ହଟ୍ଟଗୋଳ
PUBLIC EXAMINATION AMENDMENT BILL
RAHUL GANDHI ON ANTI PAPER LEAK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.