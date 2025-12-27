ଉନ୍ନାଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା: 'ସେଙ୍ଗରଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଆଦେଶ ବେଆଇନ ଏବଂ ଭୁଲ'- CBI
ଉନ୍ନାଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗରଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତ କରିବା, ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବ ।
Published : December 27, 2025 at 5:29 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉନ୍ନାଓ ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସିବିଆଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛି।
ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମେତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖର ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସିବିଆଇ କହିଛି, "ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଧାୟକ ଭୋଟରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ପଦବୀ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ।"
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ, POCSO ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଆଇନଗତ ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି । POCSO ଆଇନ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ପୀଡ଼ିତ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆଇନ ଯାହା ଯୌନ ଅପରାଧରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।
CBI ଦାଖଲ କରିଛି ଯେ, POCSO ଆଇନର ଧାରା 5(c) ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ ସାଂସଦ/ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଅପରାଧ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଦୁର୍ନୀତି ଶାସନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ। POCSO ଆଇନର ଧାରା 5(c) ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶୋଷଣକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ, ଯାହା ଗୁରୁତର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ନୈତିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ।"
ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ହାଇକୋର୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ ଏବଂ ଯୌନ ଅପରାଧରୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, 2012, କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ସମାନ ଆଇନଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରେ ।
ସିବିଆଇ ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି, "ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁଠାରେ ଚାରି ଥର ବିଧାୟକ ଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ IPCର ଧାରା 376 ଏବଂ POCSO ଆଇନର ଧାରା 5(c) ଏବଂ 6 ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । କାରଣ ଆଇନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ, ଏକ ଆପିଲେଟ୍ କୋର୍ଟ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାର କୌଣସି ଅନୁମାନ ନାହିଁ ।"
ସିବିଆଇ କହିଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା 21, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନର ଧାରା 2(c) ଏବଂ ଯୌନ ଅପରାଧରୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା (POCSO) ଆଇନ, 2012ର ଧାରା 5(c) ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପଦବୀରେ ଅସଦାଚରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରଖିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଆଇନଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଗଠନ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 'ସାର୍ବଜନୀନ ସେବକ' କିମ୍ବା 'କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି' ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ପଦ କିମ୍ବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅପବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉଭୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଏ ।"
ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପିଲକାରୀଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆପିଲର ବିଚାରାଧୀନତା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବା କେବଳ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ ବରଂ ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପକାଇବ।
2017 ଉନ୍ନାଓ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଉନ୍ନାଓ ବଳାତ୍କାର ପୀଡିତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ, ବଳାତ୍କାରୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ନ ଯିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ମହିଳା ସଂଘ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଯୋଗିତା ଭୟନା ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଆ ସମେତ ଅନେକ ସଂଗଠନର ମହିଳା କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିବାଦରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଆ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ, "ମୋ ଝିଅ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି।" ସେ କହିଛନ୍ତି, "ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଏହା ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ।" ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ତାଙ୍କ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ପ୍ରାୟ ସାତ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଜେଲରେ ବିତାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଠୋର ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘରର ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ପୀଡ଼ିତା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ।
ସେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ ₹15 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ୍ଡ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ସେଙ୍ଗାର ଜେଲରେ ରହିବେ କାରଣ ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ପୃଥକ ମାମଲାରେ 10 ବର୍ଷର ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।
