ଉନ୍ନାଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା: କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ରୋକ
ବିଜେପି ନେତା କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗରାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ଆଦେଶ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
Published : December 29, 2025 at 12:56 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉନ୍ନାଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ବହିଷ୍କୃତ ବିଜେପି ନେତା କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗରାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ଆଦେଶ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ କରି ସିବିଆଇ ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
2017 ହୋଇଥିବା ଉନ୍ନାଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସେଙ୍ଗରଙ୍କ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲେ । 2019 ଡିସେମ୍ବରରେ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ଉନ୍ନାଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ସେଙ୍ଗରାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଥିଲେ ।
ବିଚାରପତି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ହରୀଶ ବୌଦ୍ୟନାଥ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସେଙ୍ଗରାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ଼୍ଡ ଏବଂ ସମାନ ରକମର ତିନିଜଣ ଜାମିନଦାର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ହାଇକୋର୍ଟ ସେଙ୍ଗରାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ପୀଡିତାଙ୍କ ଘରର 5 କିମି ପରିଧି ଭିତରକୁ ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ କୌଣସି ଧମକ ଦେବେ ନାହିଁ ।
