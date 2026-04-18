2047 ସୁଦ୍ଧା କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୀମାର ସାର୍ବଭୌମୀକରଣ

ଅମୃତସର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଏକ ଫାର୍ମରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ପରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗହମ ଫସଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ (ANI)
Published : April 18, 2026 at 2:37 PM IST

ଭାରତ ଏକ ଐତିହାସିକ ମିଶନ ସ୍ଥିର କରିଛି: ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଷିକୀ - 2047 ସୁଦ୍ଧା କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମା ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ, ପଶୁପାଳକ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଅସ୍ଥିରତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଏହି - ସାର୍ବଭୌମ କଭରେଜ୍ କେବଳ କ୍ଷତିପୂରଣ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ; ଏହା ସ୍ଥିରତା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଏକ ଜାତୀୟ ନିବେଶ। ପ୍ରାୟ ଅଧା କର୍ମଶକ୍ତିକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର କ୍ରମଶଃ ଅନିୟମିତ ମୌସୁମୀ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ - ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଆୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ଚରମ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହି ଆଘାତଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଇନପୁଟ୍ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଲହଡି ଖେଳୁଛି। ତେଣୁ, ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ସ୍କେଲେବଲ୍ ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପଦ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ । ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦକତା, ଋଣ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏକ ସକ୍ଷମକାରୀ ଯାହା ପାଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

କପୁରଥଲାର ବାଉପୁର ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ପାଣି କମିବା ପରେ ଜଣେ ଚାଷୀ କ୍ଷେତରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଧାନ ଫସଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି (ANI)

ଗତ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତିପୂରଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଫସଲ କାଟିବା ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ମାନୁଆଲ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ତାପ ତରଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁପାଳନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ବନ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ - ବିପଦ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ନୂତନ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।

ପାରାମେଟ୍ରିକ୍ ବୀମା

ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଧାରିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠାରେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ କ୍ଷତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏଥିରେ ଧୀର, ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ପାରାମେଟ୍ରିକ୍ ବୀମା ଏକ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତି ମାପ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ-ପରିଭାଷିତ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ - ଯେପରିକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ବର୍ଷା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା, କିମ୍ବା ନଦୀ ସ୍ତର - ଏକ ଚିହ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରିବା - ପୂରଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଦେୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଗତି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଭାରତ ପରି ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିବିଧ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ପାରାମେଟ୍ରିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ମାପ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଧାରିତ ପାରାମେଟ୍ରିକ୍ କଭରଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବଧାନକୁ ବନ୍ଦ କରି ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକାର ଏକ ବହୁ-ବିସ୍ତୃତ ସେଟ୍‌କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ।

ଭୋପାଳର ମିସରୋଡ ଗାଁରେ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଅମଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗହମ ଫସଲକୁ ନିରିଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଏବଂ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଫସଲକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି (ANI)

ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ, ପାରାମେଟ୍ରିକ୍ ବୀମା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି। 2024 ରେ ପ୍ରାୟ 17 ବିଲିୟନ USD ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ବଜାର 2029 ସୁଦ୍ଧା 35 ବିଲିୟନ USD (ଦୁଇ ଗୁଣ) ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ 2037 ସୁଦ୍ଧା 12% ର ଆନୁମାନିକ CAGR ରେ 70 ବିଲିୟନ USD (ଚାର ଗୁଣ) ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ବୀମା ବଜାର ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର। ସରକାର ବହୁପକ୍ଷୀୟ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପୁନଃବୀମାକାରୀମାନେ ଏପରି କଭର ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ବନ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଏ।

ପାରାମେଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରିଗରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ନ କରି ବ୍ୟବସାୟିକ ବାଧା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳିତ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଯୋଗାଣ-ଶୃଙ୍ଖଳ ବାଧା କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ତରଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭାରତର ସାର୍ବଜନୀନ କଭରେଜ୍ -ଏଜେଣ୍ଡା ପାରମ୍ପରିକ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ।

ଆଧାର ବିପଦ ପରିଚାଳନା

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରାମିଟ୍ରିକ୍ ମଡେଲ୍ ଆଧାର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ । ଜଣେ ଚାଷୀ ପେମେଣ୍ଟ ନ ପାଇ କ୍ଷତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ଷତି ବିନା ପେମେଣ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ରିଗର ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଏ ଏହି ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ସୁବିଧା - ସ୍କେଲ୍, ବେଗ, ସରଳତା ଏବଂ ବିପଦ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଡାଟାକୁ ପଛରେ ପକାଇଥାଏ। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କିପରି ସିଷ୍ଟମ୍ କାମ କରେ ତାହା ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ମଡେଲ୍ କ୍ୟାଲିବ୍ରେସନ୍ ଜରୁରୀ ରହିଛି।

ନାଗପୁରର କୁହି ତାଲିକାରେ କପା ତୋଳୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ (ANI)

ପାରାମେଟ୍ରିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ଦାବିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଭିତ୍ତିକତା ଦୂର କରିବାର କ୍ଷମତାରେ ନିହିତ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ସୂଚକ - ବର୍ଷା ପାଠ, ସାଟେଲାଇଟ୍ ସୂଚକାଙ୍କ କିମ୍ବା ତାପମାତ୍ରା ଅସଙ୍ଗତି - କ୍ଷେତ୍ର - ଯାଞ୍ଚକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏହା ବିବାଦ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ସମୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରେ। ଚାଷୀମାନେ ମାସ ଅପେକ୍ଷା ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଅଧିକ ଦାନାଦାର ଡାଟାସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋ-ଜୋନାଲ୍ - କାଲିବ୍ରେସନ୍ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଚାଷୀ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭଲ ବର୍ଷା - ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଗତି ଏବଂ ସଠିକତା ମିଳିତ ଭାବରେ ଗଣ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ନିର୍ମାଣ କରେ।

ଟେକ୍ ଷ୍ଟାକ୍ ସକ୍ଷମ ସ୍କେଲ୍

ଭାରତର ବିସ୍ତାରିତ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ମହାକାଶ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରେ। ନୂତନ ସାଟେଲାଇଟ୍-ମିଶନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମିଟର-ସ୍ତରୀୟ ସଠିକତା ସହିତ ଫାର୍ମ ପାର୍ସଲଗୁଡ଼ିକୁ ମ୍ୟାପ୍ କରିପାରିବ। ଡ୍ରୋନ୍ -ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ଫସଲ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ; ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚାପ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ AI ବ୍ୟବହାର କରି "ଚିତ୍ର-ଆଧାରିତ" ନିରୀକ୍ଷଣ ସକ୍ଷମ କରେ। ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଣିପାଗ ଷ୍ଟେସନ, ସାଟେଲାଇଟ୍ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ହାଇପର-ଲୋକାଲ୍ ଜଳବାୟୁ ଇନପୁଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍-ଅଫ୍-ଥିଙ୍ଗସ୍ ସେନ୍ସର ମାଟି - ଆର୍ଦ୍ରତା, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ପଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଇନପୁଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲାଉଡ୍‌-ଆଧାରିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ ଯାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସହିତ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡରରାଇଟିଂ, ଟ୍ରିଗର ଏବଂ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ବିପଦ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ବିଘ୍ନ, ସ୍କେଲେବଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍।

ରାଞ୍ଚିର ପିସ୍କା ନାଗରୀ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଫାର୍ମରେ ଚାଷୀମାନେ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଷେତରେ ଧାନ ବାଡ଼ାଉଛନ୍ତି (ANI)

ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ହେବ ?

2047 ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ, ଡାଟା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମାନବୀକରଣ, ବୈଧତା ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର କରାଯାଇପାରିବ। UPI ଷ୍ଟକ୍ ସହିତ ସମାନ ବୀମା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି (DPI), ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଆନ୍ତଃକାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବୀମା ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେବା ଉଚିତ। ନୀତି ପ୍ରଦାନ ଠାରୁ ପେମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୀମାକାରୀ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା। ତୃତୀୟତଃ, ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଏବଂ କ୍ଷମତା-ନିର୍ମାଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଚାଷୀ ଏବଂ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରିଗର, କଭରେଜ୍ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଲାଭକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସ୍ଥାୟୀ,ସୁଲଭ ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ମଡେଲିଂ ଏବଂ ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ଆକ୍ଚୁଆରିଆଲ୍ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶେଷରେ, ନୀତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ - ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସିଡି ଏବଂ ନିୟାମକ ନମନୀୟତା ସମେତ - ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁଞ୍ଜିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ଏବଂ ନବସୃଜନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବ। ଯଦି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ, ତେବେ ପାରାମେଟ୍ରିକ୍ ବୀମା କୃଷି ବିପଦ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ କାରବାର ପାଇଁ ଯାହା କରିଥିଲା ​​ତାହା କରିପାରିବ । ଏହା ଦ୍ରୁତ ପେମେଣ୍ଟ୍, ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ, ଉଚ୍ଚ କଭରେଜ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ଆୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ କୃଷିକୁ ଚଲାଇବ। ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଲାଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ - ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ସୁଗମ କ୍ରେଡିଟ୍

ଚକ୍ର, ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ।

ଏହାକୁ କିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି ?

ପାଣିପାଗ-ସୂଚୀବଦ୍ଧ ଫସଲ ବୀମା, ରାଜ୍ୟ-ସରକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ୟା-କଷ୍ଟିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ପାରାମେଟ୍ରିକ୍ ମଜୁରୀ-କ୍ଷତି ବୀମା ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳ ନିୟୋଜନ - ସଂସ୍ଥାଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ସ୍କେଲ୍ ଅପ୍ ଏବଂ

କନଭର୍ଜ ହେବା ସହିତ ଭାରତ 2047 ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସାର୍ବଭୌମ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାରର ଏକ ଦୃଢ଼, ସ୍ଥିର, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ଚାଳିତ ବାସ୍ତବତାରେ ପାରାମେଟ୍ରିକ୍ ବିପଦ-ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ବିକାଶଶୀଳ ବିଶ୍ୱକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି।

(ଡକ୍ଟର. ସିଏସ ମୂର୍ତ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମହାଲନୋବିସ୍ ଜାତୀୟ ଫସଲ ପୂର୍ବାନୁମାନ କେନ୍ଦ୍ର, MOA&FW, GOI ଏବଂ କୃଷି ବୀମା କମ୍ପାନୀର ପୂର୍ବତନ ସିଏମଡି ଏମ୍.କେ.ପୋଦ୍ଦାର, ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍‌ରିସ୍କ ଲ୍ୟାବ୍ସ - ଏକ ଜଳବାୟୁ ବିପଦ ବୀମା ପଦକ୍ଷେପର ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି)

