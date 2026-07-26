‘ବିନମ୍ରତା ସହ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି’: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେବା ପରେ କହିଲେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜୋଶୀ
ଦେଶର ନବନିଯୁକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜୋଶୀ । NEET ପେପର ଲିକ୍ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
Published : July 26, 2026 at 2:48 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନବନିଯୁକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜୋଶୀ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
NEET ପେପର ଲିକ୍ ବିବାଦକୁ ନେଇ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ "ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା"ର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଗତ 10 ଦିନର ଘଟଣାବଳୀରେ ସେ ବିଚଳିତ ।
#WATCH | Delhi: Union Minister Pralhad Joshi takes additional charge of the Ministry of Education.— ANI (@ANI) July 26, 2026
(Source: Ministry of Education) pic.twitter.com/7qJoZfDZJh
ଏନେଇ ଶନିବାର ରାତିରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜୋଶୀ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରର ଗତ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଗତ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ, ମୁଁ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ସହିତ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବି ।"
ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜୋଶୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ପରେ, କୋକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭ ଦାସ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯିଏ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ସେ ବୁଝିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି ନିକଟରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଆମର ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ସାରା ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରିଥିଲା, ଯାହା କାରଣରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା। "
ସୌରଭ ପେପର ଲିକ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ପାଞ୍ଚଟି ପଏଣ୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ "ବହୁତ ଶୀଘ୍ର" ନୂତନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ସରକାର ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ କରାଯିବ ।"