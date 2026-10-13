କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲ୍. ମୁରୁଗନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା: କହିଲେ- 'ମୁଁ ତୃଣମୂଳକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି'
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରରେ ମୁରୁଗନ୍ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ତଥା ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : October 13, 2026 at 9:47 PM IST
Union Minister L Murugan resigns, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲ୍. ମୁରୁଗାନ୍ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ମୋଦି ସରକାରରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜେପିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁରୁଗାନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ମାତା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ସେବା କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର "ସର୍ବବୃହତ ସମ୍ମାନ"।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବିନମ୍ରତା ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, ମୋତେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (MoS) ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବି ।"
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏଲ୍. ମୁରୁଗାନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ମାତା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ସେବା କରିବା ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବବୃହତ ସମ୍ମାନ । ଜଣେ ଦୈନିକ ମଜୁରିଆଙ୍କ ପୁଅ ହେବାଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ ସେବା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହା ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବବୃହତ ସୌଭାଗ୍ୟ ।"
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ମୁଁ ତୃଣମୂଳସ୍ତରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ 2029 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜେପିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ପ୍ରଥମେ ଦେଶ, ପରେ ଦଳ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ।"
It has been the greatest honour of my life to serve Bharat Mata and Tamil Nadu under the leadership of Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji. From the son of daily wage labourers to serving in the Union Council of Ministers under the leadership of Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji has been the greatest privilege of my life. Now, I wish to return to the grassroots, stand with our karyakartas and dedicate myself full-time to strengthening the BJP in Tamil Nadu ahead of the 2029 Lok Sabha elections. Nation First. Party Next. Self Last. 🙏🇮🇳 @NitinNabin @blsanthosh— Dr.L.Murugan (@DrLMurugan) October 13, 2026
ମୁରୁଗାନ ୨୦୧୭ରୁ ୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି କମିଶନର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କେରଳର ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୦ରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପିର ତାମିଲନାଡୁ ୟୁନିଟର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୦୦ରୁ ୨୦୦୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦବୀରେ ଥିବା କିରୁବାନିଧିଙ୍କ ପରେ ମୁରୁଗାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳିତ ନେତା ଭାବେ ବିଜେପିର ତାମିଲନାଡୁ ୟୁନିଟର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ । ସେ ୨୦୨୧ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଧରାପୁରମରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡିଏମକେର ଏନ. କାୟାଲଭିଝିଙ୍କଠାରୁ ୧,୩୯୩ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।
ମୁରୁଗାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଏପ୍ରିଲ 2024ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ 2014ରୁ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ରବିବାର, ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖରେ, ମୁରୁଗାନ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ସହିତ ମଞ୍ଚ ସେୟାର କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CEC ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଶୁଣାଣି କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବାକୁ AIର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ନନ୍ଦନ ନିଲେକାନି, ସାରା ଦେଶରେ CBT ଲାଗୁ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ