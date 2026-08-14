କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା AIIMSର ଭର୍ତ୍ତି, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର
ଦିଲ୍ଲୀ ଏମସରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : August 14, 2026 at 5:11 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 5:19 PM IST
JP NADDA IN AIIMS , ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ରସାୟନ ଓ ସାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ହଠାତ ଅବନତି ଘଟିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଏମସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ଅବଜରଭେସନ ଏବଂ କାର୍ଡିଓଲଜି ବିଭାଗରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏମ୍ସର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ପ୍ରୋଟୋକଲ ବିଭାଗର ପ୍ରଭାରୀ ଡକ୍ଟର ରିମା ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନଡ୍ଡା ହଠାତ୍ ଅସ୍ୱସ୍ତିି ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ଡକ୍ଟର ରିମା ଦାଦା କହିଛନ୍ତି ।
13 अगस्त 2026 की शाम को बेचैनी की शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा की जांच की गई, जिसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी भी शामिल थी। उनकी हालत अभी स्थिर है और उन्हें AIIMS, दिल्ली के कार्डियोलॉजी विभाग में निगरानी के लिए भर्ती किया गया है। pic.twitter.com/XHYN7Q2V95— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 14, 2026
ଗୁରୁବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନରେ ନିଜ ବାସଭବନରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ । ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହାଣ୍ଡେଲ ଏକ୍ସରେ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସାରା ଦେଶରେ ହରଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଉତ୍ସବ ପରି ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍ସାହର ସହ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡାଇଛି । 80 ତମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିବସରେ ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରି ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ମନରେ ଏ ନେଇ ଖୁବ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦିପନା ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।'
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହର ଏବଂ ଗାଁରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ରୂପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ବିକଶିତ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନରେ ଦେଶଭକ୍ତି ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଏଥର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳ ୪ଟାରୁ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ, ଦେଢ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁଆର ଟିକେଟ ବାଣ୍ଟିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଏଥିରେ ତୁମର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ; ଏହି ମାମଲା ମୁଁ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ': ବିସିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ସିଜେଆଇଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା