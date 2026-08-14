ETV Bharat / bharat

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା AIIMSର ଭର୍ତ୍ତି, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର

ଦିଲ୍ଲୀ ଏମସରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

union minister jp nadda
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2026 at 5:11 PM IST

|

Updated : August 14, 2026 at 5:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

JP NADDA IN AIIMS , ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ରସାୟନ ଓ ସାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ହଠାତ ଅବନତି ଘଟିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଏମସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ଅବଜରଭେସନ ଏବଂ କାର୍ଡିଓଲଜି ବିଭାଗରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏମ୍ସର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ପ୍ରୋଟୋକଲ ବିଭାଗର ପ୍ରଭାରୀ ଡକ୍ଟର ରିମା ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନଡ୍ଡା ହଠାତ୍ ଅସ୍ୱସ୍ତିି ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ଡକ୍ଟର ରିମା ଦାଦା କହିଛନ୍ତି ।

ଗୁରୁବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନରେ ନିଜ ବାସଭବନରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ । ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହାଣ୍ଡେଲ ଏକ୍ସରେ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସାରା ଦେଶରେ ହରଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଉତ୍ସବ ପରି ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍ସାହର ସହ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡାଇଛି । 80 ତମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିବସରେ ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରି ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ମନରେ ଏ ନେଇ ଖୁବ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦିପନା ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।'

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହର ଏବଂ ଗାଁରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ରୂପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ବିକଶିତ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନରେ ଦେଶଭକ୍ତି ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଏଥର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳ ୪ଟାରୁ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ, ଦେଢ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁଆର ଟିକେଟ ବାଣ୍ଟିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଏଥିରେ ତୁମର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ; ଏହି ମାମଲା ମୁଁ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ': ବିସିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ସିଜେଆଇଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

Last Updated : August 14, 2026 at 5:19 PM IST

TAGGED:

JP NADDA IN AIIMS
JP NADDA ADMITTED IN AIIMS
JP NADDA HEALTH UPDATE
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡା ଅସୁସ୍ଥ
HEALTH MINISTER JP NADDA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.