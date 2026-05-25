ଜୁନିଅର ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ 'ବିଜେପି ବିଜୟର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଂଗ୍ରେସ' ବୟାନକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
CBSE ପୋର୍ଟାଲରେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଶିକ୍ଷା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ।
Published : May 25, 2026 at 11:15 AM IST
ଚେନ୍ନାଇ: ଡିଏମକେ ନେତା ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ବୟାନକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଜେପିର ବିଜୟ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଂଗ୍ରେସ । ଯାହାକୁ ରବିବାର ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ । ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନେତା । ସେମାନେ କାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ, ତାହା ସେମାନେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି । ଡିଏମକେ ନିଜର କୁଶାସନ ଏବଂ ଜନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଛି ।"
ଡିଏମକେର ଯୁବ ସଂଗଠନ ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜକ ଏକ ବୈଠକରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ କହିଥିଲେ,"ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହ ବିଜେପିର ନିରନ୍ତର ସଫଳତା ପାଇଁ କେବଳ ଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ବିଜେପି ଦଳର ବିଜୟର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅଟେ ।"
ସେପଟେ NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦୟାରେ ନୁହେଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜନାଦେଶ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାବନ୍ତି ଯେ,ଏହି ଦେଶକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏହା ତାଙ୍କର 'ଜମିଦାରୀ' କିମ୍ବା ତାଙ୍କର 'ଜାଗିର' । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।"
CBSE ପୋର୍ଟାଲରେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ IIT ମାଡ୍ରାସ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି ।
"CBSE ପୋର୍ଟାଲରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । IIT ମାଡ୍ରାସ ଏବଂ IIT କାନପୁରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ତ୍ରୁଟିର ବୈଷୟିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ପୋର୍ଟାଲଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରୁଖୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ତାମିଲନାଡୁକୁ ସହଯୋଗ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ସେ କହିଥିଲେ,"ମୁଁ ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ତାମିଲନାଡୁର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବେ, ଯିଏ ଏହି ଦେଶକୁ ଏକାଠି ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରକୃତ "ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆତ୍ମା" ସହିତ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।"