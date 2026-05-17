ପୋକ୍ସୋ ମାମଲା: 14 ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ବନ୍ଦୀ ଭଗୀରଥ
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଦୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ବନ୍ଦୀ ଭଗୀରଥ ଗିରଫ । 14 ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ ପଠାଇଲେ କୋର୍ଟ । ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ବାପା ।
Published : May 17, 2026 at 7:56 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏକ ପୋକ୍ସୋ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଦୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ବନ୍ଦୀ ଭଗୀରଥ ଗିରଫ । ସାଇବରାବାଦ ପୋଲିସ କମିଶନର ରମେଶ ରେଡ୍ଡୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ପୋକ୍ସୋ ମାମଲାରେ ବନ୍ଦୀ ଭଗୀରଥଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତେବେ 14 ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଯାଇଛି । ପୁଅକୁ ଥାନାରେ ଦେଇଥିବା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ସାଇବରାବାଦ ପୋଲିସ କମିଶନର ରମେଶ ରେଡ୍ଡୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ନରସିଙ୍ଗି ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀ ନିକଟରୁ ଭଗୀରଥଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।’
భగీరథ్ అరెస్ట్ కాలేదు...తానే స్వయంగా పోలీసుల విచారణకు హాజరయ్యారు— Bandi Sanjay Kumar (@bandisanjay_bjp) May 16, 2026
ఇద్దరు న్యాయవాదుల సమక్షంలో పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లిన భగీరధ్ https://t.co/m1sEvTagqk pic.twitter.com/caxIlxUgip
କଣ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଦୀ ସଞ୍ଜୟ ?
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଦୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପୋଲିସ ହାତକୁ ପୁଅକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି । ପୁଅ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପୋକ୍ସୋ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ପୁଅକୁ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ସହାୟତା କରିଥିଲି ।
Over the past one week, my family has gone through one of the most emotionally difficult phases of our lives. There were moments of pain, anxiety, helplessness and deep emotional strain.— Bandi Sanjay Kumar (@bandisanjay_bjp) May 16, 2026
The situation affected my entire family deeply. My mother suffered a heart stroke during…
‘ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ’:
ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇନ କାନୁନ ମାନିବାକୁ ପଡିବ । ଯେମିତିକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ତାହାକୁ ଦୋହରାଇ କହୁଛି, ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ସମାନ । ମୋ ପୁଅ ହେଉକି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ।
ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ:
ତେବେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ ବନ୍ଦୀ ଭଗୀରଥଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଭଗୀରଥଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ଭଗୀରଥଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କଣ ?
ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ବନ୍ଦୀ ଭଗୀରଥଙ୍କ ଉପରେ ପୋକ୍ସୋ ଧାରା ଲଗାଯାଇଛି । ଗତ ମେ’ 8ରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ହୋଇଥିଲା । ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପରେ ପୋଲିସ ସେଥିରେ ପୋକ୍ସୋ ଧାରା ଯୋଡିଥିଲା ।
ପୋକ୍ସୋ ମାମଲାରେ ଭଗୀରଥଙ୍କୁ 14 ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ । ତେବେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ (SIT) ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ମଧ୍ଯରାତ୍ରୀରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କୁ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତାଙ୍କୁ ମେ’ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚେର୍ଲାପାଲି ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ତେବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଏସ. ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡୀ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଅଭିଯୋଗରେ ଅନେକ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି । ଏଫଆଇଆରରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଧାରା ଗୁଡିକ ଗିରଫଦାରୀ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଭଗୀରଥଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଫସାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଡା ଯାଇଛି ।
ସେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣାଟି ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ଘଟିଥିଲା । ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶ ପରେ ମେ’ 8ରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୀଡିତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସହିତ ଜଡିତ ଦସ୍ତାବିଜ, ଅସଙ୍ଗତି ଦର୍ଶାଉଛି ।’
ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଏସ. ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡୀ ଆହୁରି ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଉଭୟେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କ ସହମତିରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଗତ ଜାନୁଆରୀ 7ରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ପରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସେ ଆହୁରି ଯୁକ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଜାରି ରହିଥିଲା ।
ତେବେ ପୀଡିତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଜାନୁଆରୀ 7ରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମାନସିକ ଅବସାଦ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ।