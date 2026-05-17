ପୋକ୍ସୋ ମାମଲା: 14 ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ବନ୍ଦୀ ଭଗୀରଥ

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଦୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ବନ୍ଦୀ ଭଗୀରଥ ଗିରଫ । 14 ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ ପଠାଇଲେ କୋର୍ଟ । ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ବାପା ।

BANDI BHAGIRATH ARREST
ବନ୍ଦୀ ଭଗୀରଥ (ETV Bharat Odisha)
Published : May 17, 2026 at 7:56 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏକ ପୋକ୍ସୋ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଦୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ବନ୍ଦୀ ଭଗୀରଥ ଗିରଫ । ସାଇବରାବାଦ ପୋଲିସ କମିଶନର ରମେଶ ରେଡ୍ଡୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ପୋକ୍ସୋ ମାମଲାରେ ବନ୍ଦୀ ଭଗୀରଥଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତେବେ 14 ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଯାଇଛି । ପୁଅକୁ ଥାନାରେ ଦେଇଥିବା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ସାଇବରାବାଦ ପୋଲିସ କମିଶନର ରମେଶ ରେଡ୍ଡୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ନରସିଙ୍ଗି ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀ ନିକଟରୁ ଭଗୀରଥଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।’

କଣ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଦୀ ସଞ୍ଜୟ ?

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଦୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପୋଲିସ ହାତକୁ ପୁଅକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି । ପୁଅ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପୋକ୍ସୋ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ପୁଅକୁ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ସହାୟତା କରିଥିଲି ।

‘ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ’:

ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇନ କାନୁନ ମାନିବାକୁ ପଡିବ । ଯେମିତିକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ତାହାକୁ ଦୋହରାଇ କହୁଛି, ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ସମାନ । ମୋ ପୁଅ ହେଉକି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ।

ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ:

ତେବେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ ବନ୍ଦୀ ଭଗୀରଥଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଭଗୀରଥଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।

ଭଗୀରଥଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କଣ ?

ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ବନ୍ଦୀ ଭଗୀରଥଙ୍କ ଉପରେ ପୋକ୍ସୋ ଧାରା ଲଗାଯାଇଛି । ଗତ ମେ’ 8ରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ହୋଇଥିଲା । ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପରେ ପୋଲିସ ସେଥିରେ ପୋକ୍ସୋ ଧାରା ଯୋଡିଥିଲା ।

ପୋକ୍ସୋ ମାମଲାରେ ଭଗୀରଥଙ୍କୁ 14 ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ । ତେବେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ (SIT) ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ମଧ୍ଯରାତ୍ରୀରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କୁ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତାଙ୍କୁ ମେ’ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚେର୍ଲାପାଲି ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ତେବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଏସ. ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡୀ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଅଭିଯୋଗରେ ଅନେକ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି । ଏଫଆଇଆରରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଧାରା ଗୁଡିକ ଗିରଫଦାରୀ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଭଗୀରଥଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଫସାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଡା ଯାଇଛି ।

ସେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣାଟି ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ଘଟିଥିଲା । ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶ ପରେ ମେ’ 8ରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୀଡିତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସହିତ ଜଡିତ ଦସ୍ତାବିଜ, ଅସଙ୍ଗତି ଦର୍ଶାଉଛି ।’

ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଏସ. ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡୀ ଆହୁରି ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଉଭୟେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କ ସହମତିରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଗତ ଜାନୁଆରୀ 7ରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ପରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସେ ଆହୁରି ଯୁକ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଜାରି ରହିଥିଲା ।

ତେବେ ପୀଡିତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଜାନୁଆରୀ 7ରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମାନସିକ ଅବସାଦ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ।

