ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା; ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ ଅପେକ୍ଷା ଦେଶ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଅମିତ ଶାହ
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
Published : July 26, 2026 at 8:13 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP)ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦବୀ ଅପେକ୍ଷା ଦେଶ, ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୋଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଅମିତ ଶାହ:
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ, ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ପଦବୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଏହି ନୀତିର ଉଦାହରଣ ।"
भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश, हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री @dpradhanbjp जी का अपने पद से इस्तीफा इसी को दर्शाता है।— Amit Shah (@AmitShah) July 25, 2026
मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के विरुद्ध आवश्यक सुधारों के… https://t.co/p12wLKGUkm
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୋଦି ସରକାର ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଏବଂ ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ପେପର ଲିକ୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ମୋର ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭରଷା ଅଛି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ NEET ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।"
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିଲେ ଶାହ:
ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, "ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ,ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP)କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାର କରିବା, ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ-ଶିକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର ଆଣିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭାରତକୁ ଏକ ବିକଶିତ ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗତାର ପ୍ରମାଣ ।"
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ସେପଟେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶନିବାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ।
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे education system को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 25, 2026
शाबाश देश भर के छात्रों, आप सभी पर गर्व है।
सड़कों पर आ कर लोकतंत्र, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा में डट कर खड़े होने वाले हर एक युवा, हर छात्र को बहुत-बहुत बधाई।
2 मांगें… pic.twitter.com/Uc2cEOCVKA
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା କଥିତ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, "ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ । ସାରା ଦେଶର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା; ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ।"
ରାହୁଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "2ଟି ଦାବି ଏବେ ବି ରହିଛି - ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସାର ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ । ସମାଜର ଅନ୍ୟ ବର୍ଗ - ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ, ଗରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଏହି ସରକାର ଦମନ ଏବଂ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି - ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସାହସ ନିଜ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବାରେ ରହିଛି । ଏହି ସରକାରଙ୍କୁ ହଟାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି । ଭୟ କରନାହିଁ !"