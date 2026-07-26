ETV Bharat / bharat

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା; ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ ଅପେକ୍ଷା ଦେଶ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଅମିତ ଶାହ

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Amit Shah and Rahul Gandhi
ଅମିତ ଶାହ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 26, 2026 at 8:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP)ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦବୀ ଅପେକ୍ଷା ଦେଶ, ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୋଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଅମିତ ଶାହ:

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ, ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ପଦବୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଏହି ନୀତିର ଉଦାହରଣ ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୋଦି ସରକାର ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଏବଂ ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ପେପର ଲିକ୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ମୋର ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭରଷା ଅଛି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ NEET ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।"

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିଲେ ଶାହ:

ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, "ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ,ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP)କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାର କରିବା, ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ-ଶିକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର ଆଣିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭାରତକୁ ଏକ ବିକଶିତ ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗତାର ପ୍ରମାଣ ।"

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:

ସେପଟେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶନିବାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ।

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା କଥିତ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, "ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ । ସାରା ଦେଶର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା; ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ।"

ରାହୁଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "2ଟି ଦାବି ଏବେ ବି ରହିଛି - ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସାର ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ । ସମାଜର ଅନ୍ୟ ବର୍ଗ - ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ, ଗରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଏହି ସରକାର ଦମନ ଏବଂ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି - ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସାହସ ନିଜ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବାରେ ରହିଛି । ଏହି ସରକାରଙ୍କୁ ହଟାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି । ଭୟ କରନାହିଁ !"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

NEET ଝଡ଼ ନେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ... ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ରୁ ଇସ୍ତଫା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଝଟକା !

ସମସ୍ତ ଦାବିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସହମତ ହେବାପରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦକୁ 'ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ' ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସିଜେପିର ଆହ୍ୱାନ

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପଛରେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ଚାପ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ! 'X'ରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ବିରୋଧୀ

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ... CM ମୋହନ ମାଝୀ କହିଲେ ‘ଉଚ୍ଚ ନୈତିକତାର ପରିଚୟ’, ନବୀନ କହିଲେ ‘ଯୁବପିଢ଼ିର ବିଜୟ’

TAGGED:

AMIT SHAH ON DHARMENDRA RESIGN
RAHUL GANDHI ON DHARMENDRA RESIGN
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.