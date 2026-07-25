ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର
NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ବିବାଦରେ ଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥକମାନେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ ।
Published : July 25, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : July 25, 2026 at 3:12 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ Xରେ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ବିବାଦରେ ଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
July 25, 2026
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ଟ୍ବିଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ମୋର ଯୁବ ସାଥୀମାନେ, ଗତ ୪ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ରହିଆସିଛି। ମୋର ସଦାବେଳେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏକ ସଶକ୍ତ, ସମାବେଶୀ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିର ଆକାଂକ୍ଷା, ଭାବନା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଆଶା-ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଏକ ନୈତିକ ସଂକଳ୍ପ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି’’।
‘‘କିନ୍ତୁ ୩ ମେ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଟ୍-ୟୁଜି (NEET-UG) ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଭାରତ ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସିବିଆଇ (CBI) କୁ ଦେଇଥିଲେ । ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (CBT) ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତା ଥିଲା ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ‘ହୋଲ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍’ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ମାତାପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ୨୧ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ କେବେ ବି ମୁହଁ ଫେରାଇନଥିଲି। ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ମାଫିଆଙ୍କ କାରଣରୁ କୌଣସି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
୧୬ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରକାଶିତ ନିଟ୍-ୟୁଜି ଫଳାଫଳ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିଥିଲା। ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସିଥିବା ଅନେକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯାହା ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ କରିଛି’’।
‘‘ମୁଁ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଭ୍ରମତାର ଦୁଷ୍ଟଚକ୍ରରେ ଫସିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ଏହା ମୋର ସଂକଳ୍ପ । ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଏବଂ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ନେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଦେଶର ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ୍, ଭାରତର ଜଣେ ବି ଛାତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଇନଗତ ଜଟିଳତାରେ ଫସିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଆମର ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମୟ ବିତାଇବା ଉଚିତ୍ । କ୍ୟାରିଅର ଗଠନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୋର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଠାଇଛି ’’।
‘‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନନୀୟ ସହକର୍ମୀ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାମ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ଜାତିର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା । ମୁଁ ସର୍ବଦା ଏଥିପାଇଁ ସମର୍ପିତ ରହିବି ’’।
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ମାତା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ବିରୋଧୀ କଲେ ସ୍ବାଗତ
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ ଏହାକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ ମୁଁ ଏବେ ଖବର ଶୁଣିଲି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ଇସ୍ତଫାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ । ସଂସଦରେ ଏବଂ ବାହାରେ ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ’’।
ଆପ୍ ନେତା ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେଜ୍ରିୱାଲ । ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୃହତ ବିଜୟ ’’।
NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିବାଦ
୨୦୨୬ ମସିହାରେ, ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ୩ ମେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରି ୨୧ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ NEET-UG ପୁଣି ବିବାଦର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା । ୬ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରେ, ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥକମାନେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଲିକ୍ ଏବଂ ମାର୍କିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ ।
2021ରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ବ
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୁଲାଇ 2021 ରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ରେ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ନୀତିଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବତନ ISRO ମୁଖ୍ୟ କେ. ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । 2024ରେ, NEET-UGରେ ଭୁଲ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଯାଞ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ; ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୁଲର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ପୃଥକ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ 100ରୁ ଅଧିକ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ।
ABVPରୁ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିଅର
୨୬ ଜୁନ୍ ୧୯୬୯ ମସିହାରେ ତାଳଚେରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାପା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାଜପେୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । ୧୯୮୩ ମସିହାରେ ତାଳଚେର କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ABVP) ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ଛାତ୍ର ସଂଘର ସଭାପତି ଏବଂ ପରେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନୃବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ଦେବଗଡ଼ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଲୋକସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୦୯ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ୨୦୦୪ରୁ ୨୦୦୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା (BJYM)ର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP)ର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦଳୀୟ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ ।
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ (୨୦୧୪-୨୦୨୧)
୨୦୧୪ ମସିହାରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ) ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ କ୍ୟାବିନେଟ ପଦବୀରେ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ LPG ପ୍ରବେଶକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ନୀତି, PAHAL ସବସିଡି ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସବସିଡି ପରିତ୍ୟାଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ । ସିଟି ଗ୍ୟାସ ବଣ୍ଟନ ନେଟୱାର୍କକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ 60 ବିଲିୟନ USDରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସରକାର- CJP ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ଶେଷ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଉପରେ ହୋଇପାରିଲାନି କୌଣସି ସହମତି, ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଏକ ବୈଠକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୧୯୯୭ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ୨୯ ବର୍ଷ ପରେ NEET ପେପର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ନିଜେ ପ୍ରତିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୨୬ ଦିନ ପରେ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍, ସୁସ୍ଥତା କାମନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି