ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ କୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ: ସଂସଦୀୟ ଆସନରେ 50% ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ- ସୂତ୍ର
ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ଉପରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସେବା ତୀର୍ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 27, 2026 at 3:08 PM IST
UNION CABINET ON DELIMITATION BILL, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର 'ସେବା ତୀର୍ଥ' ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବୈଠକରେ 'ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍' (Delimitation Bill)କୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସଂସଦୀୟ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ସଂସଦର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଏକ 'ହ୍ୱିପ୍' (whip) ଜାରି କରିବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳର ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଉଭୟ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ।
ଦିନ ୧ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ, ଦିଲ୍ଲୀର ପୁସା (PUSA) ପରିସରରେ ଚାଲିଥିବା ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଦିନିଆ ବୈଠକ ସମୟରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ୧୮ତମ ଲୋକସଭାର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସରକାର ଲୋକସଭାକୁ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଡିସେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ପୁନର୍ବାର ବସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ: ନଭେମ୍ବର 30ରେ ଲୋକସଭା, ଡିସେମ୍ବର 2ରେ ବସିବ ରାଜ୍ୟସଭା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହଙ୍ଗାମା ଭିତରେ ଶେଷ ହେଲା ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; ଶେଷ ଦିନରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି
ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନଗୁଡ଼ିକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ - ଯାହା ଲୋକସଭାକୁ 850 ଆସନକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ବିଚାର କରେ ଏବଂ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜନୈତିକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି । ସଂସଦର ଶେଷ ବୈଠକ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ 13ରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା ।
ଏହି ସମୟରେ, PUSA କ୍ୟାମ୍ପସରେ, ବିଜେପି ଜାତୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦଳ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ, ANI ଦଳୀୟ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି ଯେ, ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ମଣିପୁର ଏବଂ ଗୋଆ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ।
ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠିତତା, ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ନୂତନ ସାଂଗଠନିକ ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହି ସମାବେଶ ଦଳର ଜାତୀୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲୋଚନା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ