ବଜେଟରେ ବଡ ଘୋଷଣା ! ବାୟୋଫାର୍ମା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 10000 କୋଟି, ଶସ୍ତା ହେବ ଏହି ମେଡିସିନ୍
ବାୟୋଫାର୍ମା ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ 10 ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ । 5 ବର୍ଷରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ନେଇ ନିର୍ମଳାଙ୍କ ଘୋଷଣା ।
Published : February 1, 2026 at 12:24 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତକୁ ବାୟୋଫାର୍ମା ହବ୍ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବଜେଟ 2026 ଆଗତ ସମୟରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ବାୟୋଫାର୍ମା ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ 10 ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ କରାଯିବ । 5 ବର୍ଷରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ନେଇ ନିର୍ମଳା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଲଗାତାର 9ମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରୁଛନ୍ତି ସୀତାରମଣ । ବିଗତ 11 ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନେଇ ରଖିଲେ ତଥ୍ୟ । ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସବ୍କା ସାଥ୍ ସବ୍କା ବିକାଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ।
ବାୟୋଫାର୍ମା ପାଇଁ ୧୦ହଜାର କୋଟି-
ଭାରତକୁ ବାୟୋଫାର୍ମା ହବ୍ କରିବାକୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ବାୟୋଫାର୍ମା ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ 10 ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ । 5 ବର୍ଷରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ନେଇ ନିର୍ମଳାଙ୍କ ଘୋଷଣା । ଶସ୍ତା ହେବ ସୁଗାର କର୍କଟ ଔଷଧ ।