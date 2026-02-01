ETV Bharat / bharat

Union Budget 2026; ଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 7 ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଲ କରିଡର

ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍‌ ୨୦୨୬-୨୭ ଆଗତ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ।

Rail
ଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ୭ ହାଇସ୍ପିଡ୍ରେ ଲୱେ କରିଡର (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 1, 2026 at 12:09 PM IST

|

Updated : February 1, 2026 at 12:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ 2026-27ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମାଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା । ଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 7 ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଲ୍ କରିଡର । ବାରାଣସୀ-ସିଲିଗୁଡ଼ି, ଦିଲ୍ଲୀ-ବାରାଣସୀ, ମୁମ୍ବାଇ-ପୁଣେ, ବେଙ୍ଗାଲୁର-ଚେନ୍ନାଇ, ପୁନେ- ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ବେଙ୍ଗାଲୁର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ଚେନ୍ନାଇ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଲୱେ କରିଡର ହେବ । ଛୋଟ ସହରରେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ ।

ବଜେଟ୍‌-୨୦୨୬-୨୭ ଆଗତ-

ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍‌ ୨୦୨୬-୨୭ ଆଗତ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ । ଲଗାତାର ୯ମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍‌ ଆଗତ କରୁଛନ୍ତି ସୀତାରମଣ । ବିଗତ ୧୧ ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନେଇ ରଖିଲେ ତଥ୍ୟ । ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ।

9 ବଜେଟ୍, 9 ହସ୍ତତନ୍ତ; ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ବଜେଟ ଶାଢୀ, ନିର୍ମଳାଙ୍କ 'ବଜେଟ୍ ଲୁକ୍' ନଜର ପକାନ୍ତୁ

ସଂସଦରେ ବଜେଟ 2026 ଉପସ୍ଥାପନ, LIVE - UNION BUDGET 2026

Union Budget 2026: ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମିନେରାଲ କରିଡର-ଜାତୀୟ ଜଳମାର୍ଗ ଯୋଜନା

Last Updated : February 1, 2026 at 12:16 PM IST

TAGGED:

7 HIGH SPEED RAIL CORRIDORS
BUDGET FOR VIKSIT BHARAT
BUDGET 2026
NIRMALA SITHARAMAN
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.