Union Budget 2026; ଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 7 ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଲ କରିଡର
ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭ ଆଗତ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ।
Published : February 1, 2026 at 12:09 PM IST|
Updated : February 1, 2026 at 12:16 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ 2026-27ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମାଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା । ଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 7 ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଲ୍ କରିଡର । ବାରାଣସୀ-ସିଲିଗୁଡ଼ି, ଦିଲ୍ଲୀ-ବାରାଣସୀ, ମୁମ୍ବାଇ-ପୁଣେ, ବେଙ୍ଗାଲୁର-ଚେନ୍ନାଇ, ପୁନେ- ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ବେଙ୍ଗାଲୁର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ଚେନ୍ନାଇ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଲୱେ କରିଡର ହେବ । ଛୋଟ ସହରରେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ ।
ବଜେଟ୍-୨୦୨୬-୨୭ ଆଗତ-
ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭ ଆଗତ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ । ଲଗାତାର ୯ମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରୁଛନ୍ତି ସୀତାରମଣ । ବିଗତ ୧୧ ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନେଇ ରଖିଲେ ତଥ୍ୟ । ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ।
