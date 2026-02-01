9 ବଜେଟ୍, 9 ହସ୍ତତନ୍ତ; ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ବଜେଟ ଶାଢୀ, ନିର୍ମଳାଙ୍କ 'ବଜେଟ୍ ଲୁକ୍' ନଜର ପକାନ୍ତୁ
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ ଲୋକସଭାରେ ରେକର୍ଡ ନବମ ଲଗାତାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ରବିବାର ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2026 ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି । ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ । ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦହି ଖୁଆଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏହା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । କ୍ୟାବିନେଟରେ ବଜେଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ବହି-ଖାତା' ଷ୍ଟାଇଲ ଟାବଲେଟ୍ ଧରି ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନବମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସୀତାରମଣ । ଆଜିର ବଜେଟ ଆଗତ ସମୟରେ ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ହାତବୁଣା କାଞ୍ଚିଭରମ୍ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସୀତାରମଣ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏବଂ ବିଗତ 9 ବର୍ଷ ଧରି କେଉଁ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସୀତାରମଣ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ?
ବିଗତ ବର୍ଷ ପରି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ ଆଗତ ସମୟରେ ପାରମ୍ପାରିକ ଶାଢୀ ପରିଧାନ କରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାଢ଼ୀରେ ହାଲୁକା ସୁନା-ବାଦାମୀ ଚେକ୍ ସହିତ ଏକ ବାଇଗଣୀ କଟ୍ଟମ୍ (ଚେକ୍ ହୋଇଥିବା) ବଡି, ସୂତା କାମ ସହିତ ଏକ କଫି-ବାଦାମୀ ବର୍ଡର ଏବଂ ବାଇଗଣୀ ଏବଂ ସୁନା ବର୍ଡର ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ ଏକ ସୋରିଷ-ସୁନା ପଲ୍ଲୁ ପ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି । ତେବେ ତାମିଲନାଡୁ କାଞ୍ଚିଭରମ୍ ଶାଢ଼ୀ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ । ଏହାସହିତ ସୀତାରମଣ ଏକ ପତଳା ଶାଲ୍ ଶାଢୀ ଉପରେ ପକାଇଥିଲେ । ଯାହା ଚମକଦାର ରେଶମ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ।
ତାମିଲନାଡୁର ଜଣେ ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ସୀତାରମଣ ଏହି ଶୀଢୀ ପରିଧାନ କରି ତାଙ୍କ ଗୃହ ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କୃତିକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ତାମିଲନାଡୁରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଦିବସ ଶାଢ଼ୀ ସର୍ବଦା ହାତବୁଣା କପଡ଼ା ଏବଂ କାରିଗର ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ପାରମ୍ପାରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏବର୍ଷକୁ ମିଶାଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ 9 ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପାରମ୍ପାରିକ ଶାଢୀ ପରିଧାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ।
୨୦୧୯ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗୋଲାପୀ ମଙ୍ଗଳାଗିରି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସେଠାରୁ ସୀତାରମଣ ଦେଶ ସାରା ହସ୍ତତନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
୨୦୨୦ରେ ଏକ ହଳଦିଆ-ସୁନା ରେଶମ ଶାଢ଼ୀ, ୨୦୨୧ରେ ଏକ ପୋଚମ୍ପାଲି ଇକାଟ୍, ୨୦୨୨ରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୋମକାଇ, ୨୦୨୩ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଇଲକାଲ ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବୁଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ - ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳାଗିରି ରେଶମ ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ କାନ୍ଥା ଏମ୍ବ୍ରୋଡେରୀ ସହିତ ଏକ ନୀଳ ଟୁସାର ରେଶମ ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ।
୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଦୁଲାରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପହାରିତ ହାତୀଦାନ୍ତ ମଧୁବନୀ ହାତ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ।
