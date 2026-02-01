ସୀତାରମଣଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା; ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ 12.2 ଲକ୍ଷ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 2026-27 ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ।
Published : February 1, 2026 at 2:16 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ରବିବାର ୨୦୨୬ ମସିହାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟରେ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ୧୨.୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ପୂର୍ବ ବଜେଟ୍ ତୁଳନାରେ ୯% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ପୂର୍ବ ବଜେଟରେ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆବଣ୍ଟନ-
୨୦୨୫-୨୬ ମସିହାର ବଜେଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ୧୧.୨୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଜିଡିପିର 3.1 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଏହା ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଆକଳନ ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ । ଦେଶରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ-
ଲୋକସଭାରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଜାରି ରଖିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି।
ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ
ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପକରଣର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ICAI ଏବଂ ICSI ଭଳି ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ମଡ୍ୟୁଲାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଗତ ବର୍ଷର କ୍ଷେତ୍ର ଧାରା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ରେ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟରେ 4.6 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତାହା ଏକ ରଣନୈତିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଭାବରେ ରହିଛି, ଯାହା ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ରେକର୍ଡ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହି ସମୟରେ, ସଡ଼କ, ରେଳବାଇ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଗତ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିଛି ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଇଛି ।
ତଥାପି, ବୃହତ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2020 ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025 ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରୀ ନିବେଶ ପ୍ରାୟ 39 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।