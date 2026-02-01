ବଜେଟ 2026; 85 ମିନିଟର ଭାଷଣରେ ନଥିଲା ଗୋଟିଏ ବି କବିତା-ଶାଏରି
ନବମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ମଳା ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । 85 ମିନିଟର ବଜେଟ ଭାଷଣରେ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
Published : February 1, 2026 at 8:51 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତରମଣ 53 ଲକ୍ଷ କୋଟିର କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ ଆଜି ସଂସଦ ଭବନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ନବମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ମଳା ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏଥର ବଜେଟରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଜେଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କବିତା କିମ୍ବା ସନ୍ଦର୍ଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନ ଥିଲା । ଏଥର ବଜେଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଯେମିତି ନିବେଶ, ବିକାଶ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା । ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ନାଁ ମଧ୍ୟ ବଜେଟରେ ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲେଖ ନ ଥିଲା ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ମଳା ଯେତେ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କବିଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି, କବିତା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ମଳା ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ ଶୋରୋ ଶାଏରି ଶୁଣାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଏଥର 85 ମିନିଟର ବଜେଟ ଭାଷଣରେ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବି କବିତା ବା ଶାଏରି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳି ନ ଥିଲା ।
ସଂସଦରେ ହର ହର ମହାଦେବ ସ୍ଲୋଗାନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ସଂସଦ ଭବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ଶାସକ ଦଳ 'ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ', 'ହର ହର ମହାଦେବ' ନାରା ଲଗାଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ବିରୋଧୀ ଦଳ 'ଜୟ ସମ୍ବିଧାନ' ନାରା ଲଗାଇଥିଲେ । ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜଣାଇଥିଲେ ।
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନରେ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ
ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନ (ପୂର୍ବରୁ ନର୍ଥ ବ୍ଳକ)ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ବଜେଟ । ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସାଂସଦମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଅଭାବାଦନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବିଜେପି ସାଂସଦ ରାଜକୁମାର ଚହରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପୁଣି ଡିଏମକେ ନେତା କାନିମୋଝିଙ୍କୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବଜେଟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେଙ୍କୁ ସମବେଦନା
କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଏନସିପି) ସଦସ୍ୟ ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେଙ୍କ ପାଖରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ନିଧନ ନେଇ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ । ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କର ଗତ 28 ତାରଖରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସୁପ୍ରିୟା ତାଙ୍କର ଦାଦା ଝିଅ ଭଉଣୀ ଥିଲେ । ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା, ଅଖିଲେଶ ଯାଦବ, ତାରିକ ଅନବର, ମିସା ଭାରତୀ ପ୍ରମୁଖ ସୁଲେଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2026କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା; କହିଲେ, ଭାରତର ସଂସ୍କାର ଯାତ୍ରାକୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗତି ଦେବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ 'ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର', କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା