UNION BUDGET 2026; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ପଇସା, କେଉଁଠି ହେବ ଖର୍ଚ୍ଚ ?
କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ 2026 ପେଡି ଖୋଲିଛନ୍ତି । ମୋଟ ବଜେଟକୁ ୧ ଟଙ୍କାରେ ହିସାବ କଲେ କେତେ ପଇସା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିବ ଓ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଜାଣନ୍ତୁ ।
Published : February 1, 2026 at 6:03 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଗତ ହୋଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ । ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲଗାତାର ନବମ ଥର ଲାଗି ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ବଜେଟରେ କୃଷକ, ଯୁବକ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବଜେଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି ତାହା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଓ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ? ମୋଟ ବଜେଟକୁ ୧ ଟଙ୍କା ହିସାବ କଲେ କେତେ ପଇସା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିବ ଓ କେତେ ପଇସା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
📍Central Revenue and Expenditure 👇#ViksitBharatBudget #Budget2026 @nsitharaman @FinMinIndia pic.twitter.com/OSM5WgEz6C— PIB India (@PIB_India) February 1, 2026
ଟଙ୍କାଟିଏ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିବ ?
ଋଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ-24 ପଇସା
କର୍ପୋରେଟ୍ ଟିକସ-18 ପଇସା
ଆୟକର-21 ପଇସା
ସୀମା ଶୁକ୍ଳ-4 ପଇସା
ଜିଏସଟି -15 ପଇସା
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବକାରୀ ଟିକସ-6 ପଇସା
ଅଣ ଟିକସ ରାଜସ୍ବ-10 ପଇସା
ଅଣ ଋଣ ପୁଞ୍ଜି ରସିଦ-2 ପଇସା
ଟଙ୍କାଟିଏ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବ ?
ପେନସନ- 2 ପଇସା
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟୟ- 7 ପଇସା
କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୟୋଜିତ ସ୍କିମ୍- 8 ପଇସା
ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟୟ- 7 ପଇସା
ରାଜ୍ୟ ଟିକସ ଓ ଶୁକ୍ଳ ଭାଗ-22 ପଇସା
ପ୍ରତିରକ୍ଷା- 11 ପଇସା
ସବସିଡି- 6 ପଇସା
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍କିମ୍-17 ପଇସା
ସୁଧ ପରିଶୋଧ-20 ପଇସା
ସୂଚନା ଥାଉ କି ବିକଶିତ ଭାରତ ମିଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଯୋଗାଯୋଗ, ନିଯୁକ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ରେଳ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି ।
କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କେତେ ?
- ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ 7,84,678 କୋଟି
- ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ- 1,97,023
- କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ- 1,40,528
- ଶିକ୍ଷା- 1,39,289
- ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ- 1,06,530
- ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର- 38,260
- ରେଳବାଇ- 2,81,377
- ଜାତୀୟ ରାଜପଥ- 3,09,875
- ମହାକାଶ- 13,705
ସ୍ବାଧୀନ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରବିବାର ସଂସଦରେ ଆଗତ କରାଯାଇଛି ବଜେଟ । ଏହା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 15ତମ ବଜେଟ । ଏଥର ବଜେଟରେ ମେଡିକାଲ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, କୃଷି, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ‘ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର’ । ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜଳମାର୍ଗ-5ରେ ତାଳଚେର ଓ କଳିଙ୍ଗନଗର ସହ ପାରାଦ୍ବୀପ ଓ ଧାମରା ବନ୍ଦର ଯୋଡି ହେବ ।