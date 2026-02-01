ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ 2.0: ବଜେଟରେ 40000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଶାଳ ନିବେଶ
ଚିପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ 2.0 ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟରେ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ।
ଚିପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ 2.0 ଆରମ୍ଭ କରିଛି (ANI)
Published : February 1, 2026 at 1:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଆଗତ ହେଲା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ । ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି (ରବିବାର) ନବମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ବିଗତ 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ 22,919 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ନିବେଶ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏହା ଭାରତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଚିପ୍ ନିର୍ମାଣ ଠାରୁ ନେଇ ଏକତ୍ରୀକରଣ ତଥା ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବିକାଶ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ହେବ ।
