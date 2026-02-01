ବଜେଟରେ ଜଳପଥ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ; କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସହ ଯୋଡି ହେବ ପାରାଦୀପ-ଧାମରା ବନ୍ଦର
Published : February 1, 2026 at 12:36 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ରବିବାର ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2026 ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି । କାହା ପାଇଁ କଣ ଅଛି ସେ ନେଇ ସାରା ଦେଶର ନଜର ନିର୍ମଳାଙ୍କ ବଜେଟ ପେଡି ଉପରେ । ଏଥର ନିର୍ମଳାଙ୍କ ବଜେଟ୍ 2026ରେ ଜାତୀୟ ଜଳମାର୍ଗ ଯୋଜନାରେ ଓଡିଶାକୁ ମିଳିଛି ବଡ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ।
କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବଜେଟରେ ମାଲ ପରିବହନ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଜଳପଥରେ ଯୋଡିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କୋଲକାତାର ଡାକୁନିରୁ ପଶ୍ଚିମର ସୁରଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡିବା ପାଇଁ 20ଟି ନୂଆ ଜଳପଥ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜଳପଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏଥିରେ ଜଳପଥ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଓଡିଶାର ନାଶନାଲ ବାଟର ୱେ5ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜାତୀୟ ଜଳମାର୍ଗ ଯୋଜନାର ଜାତୀୟ ଜଳମାର୍ଗ–୫ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ , ମାତାଇ, ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟା ଏବଂ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ କେନାଲକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଜଳମାର୍ଗ ତାଳଚେର,ଅନୁଗୁଳ ଓ କଳିଙ୍ଗନଗରକୁ ପାରାଦ୍ବୀପ ଏବଂ ଧମରା ବନ୍ଦର ସହ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯିବ । ଓଡିଶାର ଖଣିଜ ସଂପଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଳଚେର ଓ ଅନୁଗୁଳ ସହ କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରୁ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଧାମରାକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହି ଜଳପଥ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶର ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଆଶା ରହିଛି ।
ଏଥି ସହିତ ବାରଣାସୀ ଏବଂ ପାଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳମାର୍ଗ ପାଇଁ ଏକ ଜାହାଜ ମରାମତି ଇକେସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।