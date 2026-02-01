ETV Bharat / bharat

UNION BUDGET 2026: କୃଷି, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅସିଲା ଏହି ଯୋଜନା...

AI ଟୁଲ-ଭାରତ ବିସ୍ତାର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା କୃଷି ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।

କୃଷି, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅସିଲା ଏହି ଯୋଜନା (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 1, 2026 at 6:30 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ବଜେଟରେ ଚାଷୀ, ପଶୁପାଳନ, ପଶୁଚିକିତ୍ସା ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ 500 ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଅମୃତ ସରୋବରର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେ ଉତ୍ତମ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀତା ବିକାଶର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

10 ନିୟୁତ ଚାଷୀ ସମେତ 30 ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବଜେଟର ଏକ ଅଂଶ । ସେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ କାଜୁ ଏବଂ କୋକୋକୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗୀତା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ।

ନଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ଯକାରୀ ହେବ-

ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ୫୦୦ ରିଜର୍ଭର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ

ଆୟୁଷ ସେଣ୍ଟର ଲାଗି ମେଡିକାଲ ହବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ

୩ଟି ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆୟୁର୍ବେଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ

ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରି ବିପଦ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବହୁଭାଷୀ AI ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ।

ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ-ସହାୟତା ଉଦ୍ୟୋଗୀ (SHE) ମାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲେ । ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଋଣ-ଆଧାରିତ ଜୀବିକାରୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ମାଲିକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ SHE-Marts ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ।

