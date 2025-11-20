ETV Bharat / bharat

ଭୁଶୁଡିଲା ନିର୍ମାଣଧିନ କୋଠା: 4 ମୃତ, ଦବି ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଶ୍ରମିକ

ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡ଼ାର ଏକ ନଗଲା ହୁକୁମ ସିଂହ ଗ୍ରାମର ଏକ ନିର୍ମାଣଧୀନ ଘର ହଠାତ୍ ଧସି ଯିବାରୁ ଏହା ତଳେ କିଛି ଲୋକ ଚାପି ହୋଇରହିଛନ୍ତି ।

Under-construction building collapses, rescue operations underway
ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠା ଧସିଲା, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 20, 2025 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡ଼ାର ରବୁପୁର ଥାନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ଏଠାରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠାର ଛାତ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ କିଛି ଶ୍ରମିକ ଏହା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭଗ୍ନାଂଶ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ 4 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ NDRF, SDRF ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।

4 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 5 ଉଦ୍ଧାର:

ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ଭାରୀ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଭଗ୍ନାବଶୋଷ ତଳେ 10-12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ 4ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହା ସହିତ 5ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡ଼ାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ।

ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା:

ବିଧାୟକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଅଟେ । ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।"

‘ସୁରକ୍ଷା ମାନକକୁ ସଠିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇନଥିଲା’:

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଘର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ଘରଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ମାଣକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ମାନକଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସଠିକ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ଏହା ହିଁ ଏପରି ଘଟଣା ପଛର ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି । ଏହାର ଦୋଷୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଶ୍ବାସନା ଦେଇଛି ।

ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି:

ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କୋଠାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ NDRF, SDRF ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହଟାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଆହୁରି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ବାକି ରହିଛି । ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କରାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁରହିବ ।

Under-construction building collapses, rescue operations underway
ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠା ଧସିଲା, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି (ETV Bharat)

ନିର୍ମାଣକାରୀ ଫେରାର, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ:

ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡ଼ା ଡ଼ିଏସ୍‌ପି କହିଛନ୍ତି,"ରୁବୁପୁରା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି କୋଠାର ନିର୍ମାଣକାରୀ ମହାବୀର ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାଏର କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କୋଠା ଭୁଷୁଡ଼ିବା ପରେ ନିର୍ମାଣକାରୀ ମହାବୀର ସିଂ ଫେରାର ରହିଛି । ପୋଲିସ୍ ଏ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ।"

Under-construction building collapses, rescue operations underway
ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠା ଧସିଲା, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

2 ବର୍ଷ ଶିଶୁର ଆଖିରେ ଆଘାତ; ଚିକିତ୍ସା ନାଁରେ ଫେଭିକୁଇକ ଦେଇ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଡାକ୍ତର

ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ବାପାକୁ 178 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ

Under-construction building collapses, rescue operations underway
ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠା ଧସିଲା, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି (ETV Bharat)

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

NAGLA HUKUM SINGH VILLAGE
BUILDING COLLAPSED IN NCR
RESCUE OPERATION BUILDING COLLAPSE
NOIDA BUILDING COLLAPSE NEWS
BUILDING COLLAPSEMANY TRAPPED NOIDA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.