ଭୁଶୁଡିଲା ନିର୍ମାଣଧିନ କୋଠା: 4 ମୃତ, ଦବି ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଶ୍ରମିକ
ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡ଼ାର ଏକ ନଗଲା ହୁକୁମ ସିଂହ ଗ୍ରାମର ଏକ ନିର୍ମାଣଧୀନ ଘର ହଠାତ୍ ଧସି ଯିବାରୁ ଏହା ତଳେ କିଛି ଲୋକ ଚାପି ହୋଇରହିଛନ୍ତି ।
Published : November 20, 2025 at 5:36 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡ଼ାର ରବୁପୁର ଥାନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ଏଠାରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠାର ଛାତ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ କିଛି ଶ୍ରମିକ ଏହା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭଗ୍ନାଂଶ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ 4 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ NDRF, SDRF ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
Greater Noida, Uttar Pradesh: A building collapsed in Nagla Hukum Singh village, Greater Noida, leaving one dead and several feared trapped. NDRF teams and Jewar MLA Dhirendra Singh are overseeing rescue operations. Villagers allege illegal construction despite a stop-work order. pic.twitter.com/dnwUzmheTz— IANS (@ians_india) November 19, 2025
4 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 5 ଉଦ୍ଧାର:
ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ଭାରୀ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଭଗ୍ନାବଶୋଷ ତଳେ 10-12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ 4ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହା ସହିତ 5ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡ଼ାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ।
ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା:
ବିଧାୟକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଅଟେ । ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।"
Greater Noida, Uttar Pradesh: A local says, " the construction was ongoing, but it was unauthorized. the lower seating was being removed when it collapsed. the structure was unstable. some people were trapped, some have been rescued, and others are still under the debris. rescue… pic.twitter.com/5ZFWOc2CCp— IANS (@ians_india) November 19, 2025
‘ସୁରକ୍ଷା ମାନକକୁ ସଠିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇନଥିଲା’:
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଘର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ଘରଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ମାଣକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ମାନକଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସଠିକ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ଏହା ହିଁ ଏପରି ଘଟଣା ପଛର ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି । ଏହାର ଦୋଷୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଶ୍ବାସନା ଦେଇଛି ।
Greater Noida, Uttar Pradesh: A local says, " there were two substandard works carried out here. the lintel was poorly constructed, a weak lintel, and the work was done in haste. a proper lintel was not used, and when a replacement was installed, it collapsed..." pic.twitter.com/Yv3AgoZrtf— IANS (@ians_india) November 19, 2025
ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି:
ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କୋଠାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ NDRF, SDRF ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହଟାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଆହୁରି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ବାକି ରହିଛି । ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କରାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁରହିବ ।
ନିର୍ମାଣକାରୀ ଫେରାର, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ:
ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡ଼ା ଡ଼ିଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି,"ରୁବୁପୁରା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି କୋଠାର ନିର୍ମାଣକାରୀ ମହାବୀର ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାଏର କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କୋଠା ଭୁଷୁଡ଼ିବା ପରେ ନିର୍ମାଣକାରୀ ମହାବୀର ସିଂ ଫେରାର ରହିଛି । ପୋଲିସ୍ ଏ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ