UN World Drug Day 2026: ‘Bharat Against Drugs’ ଅଭିଯାନରୁ ଆମେ ପାଇଥିବା କାହାଣୀ...ଶୁଣିଥିବା ଚେତାବନୀ; ଯେଉଁ ଆଶାକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା ନାହିଁ
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନିଶା ସଙ୍କଟର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ବୁଝିବାକୁ ‘ଭାରତ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ସ’ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରି ମୂଳ ସମସ୍ୟା, ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ଓ ସମାଧାନର ଆଶା ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା
Published : June 26, 2026 at 1:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ୨୬ ତାରିଖରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାଦକ ଦୁରୁପଯୋଗ ଏବଂ ଅବୈଧ ମାଦକ ଚୋରାଚାଲାଣ ବିରୋଧୀ ଦିବସ ପାଳନ କରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା କେବଳ ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣା କିମ୍ବା ସଚେତନତା ଦିବସ ଭାବେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ୧୯୮୭ ମସିହାରେ ଜାତିସଂଘ ଏହି ଦିବସର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ନିଶା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇପାରେ।
ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ଭାବୁଥାଉ ମାଦକ ସମସ୍ୟା କେବଳ ସିନେମା, ଖବରକାଗଜ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାରି ପରିବାରରେ ଘଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବର ଜଣେ ମା’ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରି କହନ୍ତି ଯେ ସେ ମାଦକ ନିଶାରେ ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁଅଙ୍କୁ ହରାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପଞ୍ଚମ ପୁଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହା ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାର କାହାଣୀ ରହିନଥାଏ।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳା ‘Bharat Against Drugs’ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଭ୍ରମଣ କରି ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ସଙ୍କଟକୁ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ପଞ୍ଜାବରୁ କେରଳ, ବିହାରରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଆସାମରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ଆଠଟି ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିଥିଲା।
ଆମେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲୁ ?
ଏହାର ଉତ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଥିଲା ! ଭାରତରେ ୩୭ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନେକ ପରିବାର ନିଶା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗହଣା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଜମି ବନ୍ଧକ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ଶେଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଅକୁହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲୁଚି ରହିଛି।
ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପଞ୍ଜାବର ପଦକ୍ଷେପ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା। “ଉଡତା ପଞ୍ଜାବ” ଛବିରେ ପରିଚିତ ଏହି ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶା ଓ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ଜନଗଣନା କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଲୋକ, ଘର ଓ ପଶୁସମ୍ପଦର ଗଣନା କରୁଛୁ, ତେବେ ନିଶାସକ୍ତିର ଗଣନା କାହିଁକି ନୁହେଁ? ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କିଛି ପରିବାର ସତ୍ୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି । ସମାଲୋଚକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଠିକତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ସମସ୍ୟାର ପରିମାଣ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ।
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଅନେକ ଅଭିଭାବକ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ସହଜରେ ନିଶାର ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା କିଛିଟା ଭିନ୍ନ। ଶୋଇବା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ହଠାତ୍ ଗୋପନୀୟ ବ୍ୟବହାର, ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବନତି, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମନୋଭାବରେ ତୀବ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା; ଏସବୁ ନିଶାର ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ନିଶା ନିରୋଧର ଲଢ଼େଇ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଘର, ସ୍କୁଲ, ଖେଳପଡ଼ିଆ ଏବଂ ପରିବାରିକ ଆଲୋଚନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ବିହାରର କାହାଣୀ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇଥିଲା। ମଦ ନିଷେଧ ଲାଗୁ ହେବାର ପ୍ରାୟ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଦ ଓ ଅନ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଏଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ହେଲା; କେବଳ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଦ୍ୱାରା ନିଶା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୂଳ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ ନ କଲେ ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜି ନେବେ।
ଏସବୁ ଭିତରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଖାଗଲା ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ। ସେଠାର ଆଣ୍ଟି-ଡ୍ରଗ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଇଛି ଯେ ସରକାର, ପୋଲିସ ଓ ଆଇନ ସହିତ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ପଡ଼ୋଶୀ, ଶିକ୍ଷକ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶା ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇପାରନ୍ତି। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟର ଭୂମିକା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ।
ଅନ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମାଦକ ଚୋରାଚାଲାଣର ମାର୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଦୁଇଟି କୁଖ୍ୟାତ ମାଦକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କ୍ରେସେଣ୍ଟ୍ (ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଇରାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ) ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ (ମିଆଁମାର, ଲାଓସ୍ ଓ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ) ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହେରୋଇନ୍, ମେଥାମ୍ଫେଟାମିନ୍ ଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ରାଜପଥ ଓ ବନ୍ଦର ଦେଇ ଭାରତୀୟ ସହର ଓ ଗାଁ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହି ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସେନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କ୍ଷତି ବେଶ ଭୟାନକ।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରିପୋର୍ଟରେ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ଢାବା ଓ ମୋଟେଲଗୁଡ଼ିକ ଅବୈଧ ଅଫିମ କାରବାରର ଅଂଶ ହୋଇଉଠିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ରାଜପଥ ଉନ୍ନତି ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେହି ରାସ୍ତାର ଛାୟାରେ ଅବୈଧ ମାଦକ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସମାଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏହି ଅନ୍ଧକାର କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣିବା।
ସମଗ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଫେରି ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳେ, ତାହା ହେଉଛି ମାଦକ ସମସ୍ୟା କେବଳ ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳାର ବିଷୟ ନୁହେଁ।
ଏହା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅର୍ଥନୀତି, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବାର ଓ ସର୍ବେପରି ଯୁବପିଢ଼ି ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବୃହତ ସମସ୍ୟା। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଦକ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗିବା ଓ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆଇନ ପ୍ରୟୋଗରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ, ସମୁଦାୟକୁ ସଚେତନତା, ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ସରକାରକୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ତଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦୁରୁପଯୋଗ ଓ ଅବୈଧ ଚୋରାଚାଲାଣ ବିରୋଧୀ ଦିବସକୁ ସାଧାରଣତଃ ମାଦକ ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିରୋଧର ଦିନ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏହି ରିପୋର୍ଟିଂ ପରେ ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାନ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗେ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ୍। ନିଶାରୁ ଜଣେ କିଶୋରକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନାମୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା।
କପୁରଥଲାର ସେହି ମା’ ଯିଏ ପାଞ୍ଚ ପୁଅଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ, ସେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବଳ ହରାଇଥିବା ଜୀବନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ସବୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଅଜୀବିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।
ଜୁନ୍ ୨୬, ୨୦୨୬ରେ ‘ଭାରତ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ସ’ ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳୁଛି। ଭାରତ କେବଳ ଗିରଫ, ଶିକ୍ଷା, ପୁନର୍ବାସ କିମ୍ବା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ସମାଧାନ ସେହି କଠିନ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପରିବାର, ସମୁଦାୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାର ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି।
ଏହି ସମଗ୍ର ଅଭିଯାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି; ଆଶା ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦେଶ ସମସ୍ୟାକୁ ଲୁଚାଇ ନ ରଖି, ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଗଣନା କରେ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି।