ଭାରତରେ ୟୁକ୍ରେନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହେଲା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର
ୟୁକ୍ରେନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି ।
Published : December 10, 2025 at 5:20 PM IST
ଯୋଧପୁର (ରାଜସ୍ଥାନ): ସୁଦୂର ୟୁକ୍ରେନରୁ ଭାରତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । 30 ଦିନିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିସାରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଭାରତରେ ଥିବା ସମୟରେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଗଲା । ଆଉ ଏହି ୟୁକ୍ରେନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି ।
ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ୟୁକ୍ରେନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ୟୁକ୍ରେନର ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କୈଟେରିନା (58) ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିସାରେ ଭାରତ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର ସହରର ଚୌପାସ୍ନି ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡର ସେକ୍ଟର 19 ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଗୌରବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘେର ରହୁଥିଲେ । ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସ ଶୋଇକି ଉଠିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶଭେଚ୍ଛା (Good Morning Wish) ଜଣାଇ ପୁଣିଥରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନ ଉଠିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲେ । ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ କୈଟେରିନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପରେ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ହିନ୍ଦୁ ସେବା ମଣ୍ଡଳକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ଶେଷକୃତ୍ୟୁ:
ୟୁକ୍ରେନ ଦୂତାବାସ ମୃତଦେହର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ବ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ୟୁନେରାନ ସର୍ଭିସ ଏଜେନ୍ସିକୁ (Indian Funeral Service Agency)କୁ ଦେଇଥିଲା । ଏଜେନ୍ସି ଯୋଧପୁରର କପାରାଡାର ବାସିନ୍ଦା ଛୋଟୁ ଖାନ ମେହେରଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି କରି ମୃତଦେହ ସତ୍କାର ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ନସିଥିବାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଆଜି (ବୁଧବାର) ଛୋଟୁ, ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କୈଟେରିନାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁ ସେବା ମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପାଦକ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଜାପତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହରିଦ୍ୱାର ଗଙ୍ଗାରେ କୈଟେରିନାଙ୍କ ଅସ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ । ତେବେ କୈଟେରିନା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ । ଏଥର, ସେ 30 ଦିନିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିସାରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ହିନ୍ଦୁ ସେବା ମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପାଦକ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଜାପତ କହିଛନ୍ତି , "ହିନ୍ଦୁ ସେବା ମଣ୍ଡଳ 1932 ମସିହାରୁ ଦାବିଦାର ନ ଥିବା ମୃତଦେହକୁ ହିନ୍ଦୁ ରିତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଆସୁଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଣ୍ଡଳ କୈଟେରିନାଙ୍କ ସମେତ ସାତ ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ସଂସ୍କାର କରିଛି । କୋଭିଡ୍ -19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ମଣ୍ଡଳର କର୍ମୀମାନେ ଶହ ଶହ ମୃତଦେହର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଦାବିଦାର ନ ଥିବା ମୃତଦେହର ଅସ୍ତିକୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ହରିଦ୍ୱାରକୁ ନିଆଯାଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ।"
