ETV Bharat / bharat

ଭାରତରେ ୟୁକ୍ରେନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହେଲା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର

ୟୁକ୍ରେନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି ।

Ukraine Tourist death in India Cremated As per Hindu Rituals in Rajasthan
ଭାରତରେ ୟୁକ୍ରେନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 10, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯୋଧପୁର (ରାଜସ୍ଥାନ): ସୁଦୂର ୟୁକ୍ରେନରୁ ଭାରତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । 30 ଦିନିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିସାରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଭାରତରେ ଥିବା ସମୟରେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଗଲା । ଆଉ ଏହି ୟୁକ୍ରେନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି ।

ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍‌ରେ ୟୁକ୍ରେନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:

ୟୁକ୍ରେନର ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କୈଟେରିନା (58) ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିସାରେ ଭାରତ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର ସହରର ଚୌପାସ୍ନି ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡର ସେକ୍ଟର 19 ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଗୌରବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘେର ରହୁଥିଲେ । ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସ ଶୋଇକି ଉଠିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶଭେଚ୍ଛା (Good Morning Wish) ଜଣାଇ ପୁଣିଥରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନ ଉଠିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲେ । ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍‌ରେ କୈଟେରିନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପରେ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ହିନ୍ଦୁ ସେବା ମଣ୍ଡଳକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।

ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ଶେଷକୃତ୍ୟୁ:

ୟୁକ୍ରେନ ଦୂତାବାସ ମୃତଦେହର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ବ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ୟୁନେରାନ ସର୍ଭିସ ଏଜେନ୍ସିକୁ (Indian Funeral Service Agency)କୁ ଦେଇଥିଲା । ଏଜେନ୍ସି ଯୋଧପୁରର କପାରାଡାର ବାସିନ୍ଦା ଛୋଟୁ ଖାନ ମେହେରଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି କରି ମୃତଦେହ ସତ୍କାର ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ନସିଥିବାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଆଜି (ବୁଧବାର) ଛୋଟୁ, ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କୈଟେରିନାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁ ସେବା ମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପାଦକ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଜାପତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହରିଦ୍ୱାର ଗଙ୍ଗାରେ କୈଟେରିନାଙ୍କ ଅସ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ । ତେବେ କୈଟେରିନା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ । ଏଥର, ସେ 30 ଦିନିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିସାରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଭାଇକୁ 'ଭାତ' ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉଉଣୀ; ଦୁଇ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ମାତ୍ର 25 କିମି

ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍‌ରେ ଫାଟିଲା ଗ୍ୟାସ ହାଣ୍ଡି, 25 ମୃତ

ହିନ୍ଦୁ ସେବା ମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପାଦକ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଜାପତ କହିଛନ୍ତି , "ହିନ୍ଦୁ ସେବା ମଣ୍ଡଳ 1932 ମସିହାରୁ ଦାବିଦାର ନ ଥିବା ମୃତଦେହକୁ ହିନ୍ଦୁ ରିତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଆସୁଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଣ୍ଡଳ କୈଟେରିନାଙ୍କ ସମେତ ସାତ ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ସଂସ୍କାର କରିଛି । କୋଭିଡ୍ -19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ମଣ୍ଡଳର କର୍ମୀମାନେ ଶହ ଶହ ମୃତଦେହର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଦାବିଦାର ନ ଥିବା ମୃତଦେହର ଅସ୍ତିକୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ହରିଦ୍ୱାରକୁ ନିଆଯାଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ।"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

HINDU SEVA MANDAL
JODHPUR FOREIGN TOURIST DEATH
UKRAINE TOURIST DIES IN RAJASTHAN
UKRAINIAN WOMAN DEATH IN INDIA
UKRAINIAN TOURIST FUNERAL IN INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.