ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଡାକରା ମଧ୍ୟରେ NTAର ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ UGC-NET ଆନ୍ସର କି’
ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆନ୍ସର କି’ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ PhD ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଆଡମିଶନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ - ସୁରଭି ଗୁପ୍ତା
Published : August 10, 2026 at 6:41 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: UGC-NET ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆନ୍ସର କି’ ସହିତ CSIR-NET ଏବଂ ICAR AIEEA (PG) ଓ AICE (PhD) ୨୦୨୬ର ଆନ୍ସର କି’ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) କହିଛି। UGC-NET ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆନ୍ସର କି’ ପ୍ରକାଶରେ ବିଳମ୍ବକୁ ବିରୋଧ କରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ NTA କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ NTA ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି।
Important Update!— National Testing Agency (@NTA_Exams) August 10, 2026
Provisional answer keys for UGC-NET June 2026, CSIR-NET, and ICAR AIEEA (PG) and AICE (PhD) 2026 will be published on the official website this week.
Candidates will be able to view them, and to raise a challenge within the notified window.
Detailed… pic.twitter.com/OHFBH6lXCB
UGC-NET ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ଏକାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ୩୦ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ୫ରେ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରଠାରୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆନ୍ସର କି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ ପାଇଁ ୱିଣ୍ଡୋ, ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର କି’ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ତୁରନ୍ତ ଆନ୍ସର କି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଏହି ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍କୋର ଏବଂ JRF(Junior Research Fellowship), ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଓ PhD ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି PhD ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ। କାରଣ ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ PhD ଆଡମିଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି କିମ୍ବା ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ସମ୍ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା UGC-NET ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର କି ପ୍ରକାଶ ସମୟସୀମା ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଳମ୍ବ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ରେ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ୨୯ରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର ୬ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଜୁଲାଇ ୫ରେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆନ୍ସର କି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର କି ଓ ରେଜଲ୍ଟ ଜୁଲାଇ ୨୧ରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ ୭, ୨୦୨୬ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆନ୍ସର କି ଜାନୁଆରୀ ୧୪ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର କି ଓ ରେଜଲ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ ୪ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ ସାଇକେଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ ୨୭, ୨୦୨୫ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର ୪ ଦିନ ପରେ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ରେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆନ୍ସର କି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର କି ଓ ରେଜଲ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ ୨୨ରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା।
- ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଜନା ପ୍ରଭାବିତ
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଜନା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି।
UGC-NET ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେହା ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି, “କେବଳ ଆନ୍ସର କି’ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଏହା ବିନା ଆମେ ଆମର ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ସ୍କୋର କେତେ ହେବ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବୁ କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ।”
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତୀକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, PhD ଆଡମିଶନ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଳମ୍ବ ବିଶେଷ କଷ୍ଟଦାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ନିଜସ୍ୱ ଆଡମିଶନ ସମୟସୀମା ରହିଛି। NET କିମ୍ବା JRF ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛୁ କି ନାହିଁ ଜାଣିନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ।”
ଫରିଦାବାଦର ହର୍ଷ କହିଛନ୍ତି, “UGC NET ଆନ୍ସର କି’ ଏବେ ଏକ ମିଥ୍ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ଏହା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କି ପେପର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ NET ସାଇକେଲ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ସର କି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି?”
JRF ଆଶାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବିଳମ୍ବିତ ରେଜଲ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଏକାଡେମିକ୍ ଓ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିପାରେ।
- ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଓ ସମୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ SFI ପକ୍ଷରୁ ଦାବି
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ମହାସଂଘ (SFI) କହିଛି ଯେ, UGC-NET ଆନ୍ସର କି’ ପ୍ରକାଶରେ ଲଗାତାର ବିଳମ୍ବ NTAର ପ୍ରଶାସନିକ ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପ୍ରତି ଅବହେଳାର ଉଦାହରଣ। SFI କହିଛି ଯେ, UGC-NET ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ୩୦ରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ୫ରେ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା।
ଏଭଳି ବିଳମ୍ବ NTA ପାଇଁ ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ SFI କହିଛି ଯେ, ଏଜେନ୍ସି ସବୁବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟରେ ରହିଛି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ପାରଦର୍ଶିତା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଛାତ୍ର-ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
SFIର ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବାରମ୍ବାର ବିବାଦ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା, ପେପର ଲିକ୍, ବୈଷୟିକ ବିଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟି NTA ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ NTA ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ନେଇ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଆସିଛନ୍ତି।”
SFI ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ SFI ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ନକରି UGC-NET ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆନ୍ସର କି’ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ NTAକୁ ଦାବି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ ପାଇଁ ଥିବା ୱିଣ୍ଡୋ, ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର କି’ ଏବଂ JRF, PhD ଆଡମିଶନ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଓ ସମୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ପାରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି।
UGC-NET ପରୀକ୍ଷା JRF, ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସରଏବଂ PhD ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ ୮୭ଟି ବିଷୟ ସାମିଲ ଥିଲା।
- ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରଦର୍ଶିତାର ଅଭାବ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ
JNUର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଯୋଗେଶ କୁମାର ରାୟ ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି, “UGC-NETଆନ୍ସର କି’ ପ୍ରକାଶରେ ବିଳମ୍ବ ଏବେ ଏକ ପରିଚିତ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ବିଫଳତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ଭାବେ ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “NTA ଏବଂ ଏହାଭଳି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଏକାଡେମିକ୍ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସହାୟତା କରିବା, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ନୁହେଁ। କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ନଦେଇ ଆନ୍ସର କିକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଲେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଓ PhD ଆଡମିଶନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, JRF ବିଳମ୍ବିତ ହୁଏ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଛିବା ଭଳି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରଦର୍ଶିତାର ଅଭାବ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।”
ଯୋଗେଶ କୁମାର ରାୟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ତିନୋଟି ସୁଧାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିଆଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ, ଆଉ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ନକରି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆନ୍ସର କି’ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ ଓ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଜାରି କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସାର୍ବଜନୀନ ସମୟସୀମା ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଳମ୍ବ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ରହିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ସମୟସୂଚୀକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଫେଲୋଶିପ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଗତିକୁ ସହାୟତା କରିବ, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ।”