ଉଗାଦି 2026: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ
ଉଗାଦି ହେଉଛି ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହା ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଓ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରେ ।
Published : March 19, 2026 at 7:26 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଉଗାଦି' ପ୍ରାଧାନତଃ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନୂତନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ସୂଚନା ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ । ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହି ପର୍ବ ହୁଏ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ ପଡ଼େ । ଏହା ନୂତନ ଆରମ୍ଭ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ 'ଖରାପ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟ'କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ।
‘ଉଗାଦି’ କିମ୍ବା ‘ୟୁଗାଦି’ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତର ‘ୟୁଗ’ ଓ ‘ଆଦି’ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ‘ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ’ । ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ସଜାନ୍ତି, ଘରେ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାନ୍ତି, ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣନ୍ତି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତି ।ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ଉଗାଦି ପଚଡ଼ି (ଚଟଣି), ପୁଲିହୋରା (ଲେମନ ରାଇସ୍), ବୋବବଟ୍ଲୁ, ବେଭୁ ବେଲ୍ଲା ଇତ୍ୟାଦି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହି ପର୍ବ ‘ଗୁଡି ପଡ୍ୱା’ ଭାବେ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ‘ୟୁଗାଦି’ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ।
ଉଗାଦିର ଗୁରୁତ୍ୱ :
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଉଗାଦି ବହୁତ ଭକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ । ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ସୃଜନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ବର୍ଷର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ । ଏହା ସହିତ ଉଗାଦି ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆରମ୍ଭକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯାହା ପୁନର୍ଜୀବନ, ବିକାଶ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ । ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରନ୍ତି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର, ଗୁଡ଼, ଧନିଆ ମଞ୍ଜି ଓ ତେନ୍ତୁଳି ମିଶାଇ ଏକ ପଣା ତିଆରି କରାଯାଏ । ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ, ନିମ୍ବ ସେବନ କରିବା ରକ୍ତକୁ ପରିସ୍କାର କରେ ଓ ରୋଗ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଏହା ସହିତ ଲଙ୍କା ଓ ଗୋଲମରିଚ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ପାରମ୍ପରିକ ତୈଳ ସ୍ନାନ :
ଉଗାଦି ଦିନ, କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ତେଲ ସ୍ନାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ଦିନ ତେଲରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ପାଣିରେ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ବାସ ଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦୁଇ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ।
ଉଗାଦିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ :
ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ‘ଉଗାଦି ପଚଡ଼ି’ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଛଅଟି ରୁଚି ରହିଥାଏ ଯଥା; ମିଠା, ଖଟା, ଲୁଣିଆ, କଡ଼ା, ତିକ୍ତ ଓ କଷା, ଯାହା ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ।
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ‘ବେଭୁ ବେଲ୍ଲା’ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଓ ଗୁଡ଼ର ମିଶ୍ରଣ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଏହି ପର୍ବ ଅବସରରେ ପରିବାର ସହ ମିଶି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ନେବା ଅଲଗା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଇଟିଭି ଭାରତ