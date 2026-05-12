ପୁଣି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ; କହିଲେ, 'ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରୁଥିବା ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ'
2023ରେ ଷ୍ଟାଲିନ ଏପରି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
Published : May 12, 2026 at 8:29 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁର 17ତମ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭୂମିକାରେ ନିଜର ବଳ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଉଦୟନାଥ ଷ୍ଟାଲିନ ପୁଣି ଥରେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ମେ' 12 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାଷଣରେ ସନାତନୀ ବିଚାରଧାରା ସମାଜକୁ ବିଭାଜିତ କରିଥଏ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶେଷ କରିଦେବା କଥା ପୁଣି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଲିନ । ତାଙ୍କର ଏପରି ବୟାନ ପରେ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ସରଗରମ ହୋଇଛି ।
ବିଧାନସଭାରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ ଷ୍ଟାଲିନ କହିଥିଲେ, ‘ସନାତନ ଏମିତି ଏକ ବିଚାରଧାରା, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶେଷ କରିଦେବା ଉଚିତ ।’ ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଏପରି ସନାତନ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ନୂଆ ନୁହେଁ । 2023ରେ ଷ୍ଟାଲିନ ଏପରି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କୁ କ଼ଡା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
2026 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଉଦୟନାଥ ଷ୍ଟାଲିନ ଚେପକ ଆସନରୁ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ । ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି ଚେପକ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସସରେ ସେ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ବାଚସ୍ପତି ଓ ଏବଂ ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ
ଏହି ଅବସରରେ ଷ୍ଟାଲିନ କହିଥିଲେ, 'ସେ ଜଣେ ସକାରାତ୍ମକ ବିରୋଧୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।' ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, 'ଡିଏମକେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଗଠନମୂଳକ ଶକ୍ତି ଭାବେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଆସିଛି । ଆମେ ହୁଏତ ବିଧାନସଭାରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇ ବସୁ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାମିଲନାଡୁ ଜନତାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଛିଡା ହୋଇଥାଉ । ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବିଧାନସଭା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଛିଡା ହେବା ଦରକାର । ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ଉଚିତ । କାରଣ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବା ଦରକାର।'
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଉଦୟନାଥ ଷ୍ଟାଲିନ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ହିଁ ପାଠ ପଢି ଆସିଛନ୍ତି । ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ମୈଦାନରେ ସେ ନିଜକୁ ବିଜୟଙ୍କଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କହିିଥିଲେ । ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଏପରି କଥାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ହସିଥିଲେ ।
