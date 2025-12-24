ETV Bharat / bharat

ଏକାଠି ହେଲେ ଉଦ୍ଧବ ଏବଂ ରାଜ ଠାକରେ; 'ମରାଠି ଗର୍ବ' ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ବିଏମସି ନିର୍ବାଚନ

ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ସଭାପତି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏବଂ ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ରାଜ ଠାକରେ ଏକାଠି ବିଏମସି ନିର୍ବାଚନ- 2026 ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray (left) and MNS president Raj Thackeray
Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray (left) and MNS president Raj Thackeray (X@OfficeofUT)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 24, 2025 at 6:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୀତା କୋଲହତକର

ମୁମ୍ବାଇ: ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ (BMC) ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶିବସେନା (UBT) ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା (MNS) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମେଣ୍ଟ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ନେଇଛି । କାରଣ 20 ବର୍ଷ ପରେ, ଲଢ଼େଇରତ ଭାଇଭଉଣୀ - ସେନା (UBT) ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏବଂ MNS ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜ ଠାକରେ - "ମରାଠୀ ଗର୍ବ" ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ।

ଦୁଇ ନେତା ୱର୍ଲିର ହୋଟେଲ ବ୍ଲୁ ସୀ ରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସେନା ଭବନ (ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପାଇଁ) କିମ୍ବା ଶିବାଜୀ ପାର୍କ (ରାଜଙ୍କ ପାଇଁ) ବଦଳରେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ।

ଦୁଇ ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଶିବସେନା (UBT)ର ମୁଖପାତ୍ର ଏବଂ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ସହ ମଞ୍ଚାସିନ ହୋଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଆସନଟି ରଣନୈତିକ ଥିଲା, ରାଉତ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ କିଛି ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ବସିଥିଲେ।

'ମୁମ୍ବାଇର ମେୟର ଆମର ହେବେ'

ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେ ଦୁହେଁ ଭାଇ । ରାଜ ଠାକରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, "ଆମେ ବିଏମସି ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜୟୀ ହେବୁ ଏବଂ ଏଥର ମୁମ୍ବାଇର ମେୟର ମରାଠୀ ହେବେ।"

ରାଜଙ୍କ ସହ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ଧବ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଉଭୟ ଦଳ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ।" ତଥାପି, ରାଜ ଠାକରେ ବିଏମସି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନର ବିବରଣୀ ସେୟାର କରି ନଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁମ୍ବାଇର ମେୟର ମରାଠୀ ହେବେ ଏବଂ ଆମର ହେବେ।"

"ଆମେ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ," ରାଜଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇ ଉଦ୍ଧବ କହିଥିଲେ। "ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଦେଖି ସହ୍ୟ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିବସେନା (UBT)-MNS ମେଣ୍ଟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ," ସେ କହିଥିଲେ।

ଉଦ୍ଧବ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନାସିକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଜାନୁଆରୀ 15ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର 27ଟି ଅନ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ର ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଗରିକ ସଂସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ତଥାପି, ରାଜ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ BMC ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନର ବିବରଣୀ ସେୟାର କରି ନାହାଁନ୍ତି। "ମୁମ୍ବାଇର ମେୟର ଜଣେ ମରାଠୀ ମନୂଷ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ଆମ ମେଣ୍ଟରୁ ହେବେ," ବୋଲି ରାଜ କହିଥିଲେ । ଦୁଇ ଭାଇ କଥା ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଉଭୟ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ସିଟି ବଜାଇ ଏବଂ ତାଳି ମାରି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ମୁମ୍ବାଇ, ପୁଣେ, ଥାଣେ, ନାଗପୁର ଏବଂ ନାସିକ ସମେତ ପ୍ରାୟ 29ଟି ନଗର ନିଗମରେ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ପରଦିନ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଉଭୟ ନେତା କୌଣସି ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ରାଜ ତାଙ୍କ ଏକ-ଲାଇନ୍ ଶୈଳୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଲା ଚୋରି କରୁଥିବା ଦଳ ଭଳି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି।

'ଦୁଇଟି ଦଳ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରୁଥିବା ଦଳ'

"ମୁମ୍ବାଇର ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଦଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପରି, ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଦୁଇଟି ଦଳ ରାଜନେତା ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି," ଏସଏସ ଏବଂ ଏମଏନଏସ କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ହସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ କହିଥିଲେ।

"ମୁଁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ମତଭେଦରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଏକାଠି ହେବାର କାରଣ ଥିଲା," ସେ କହିଥିଲେ।

ଶିବସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାଲସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଏସ୍ ଏସ୍ ଏବଂ ଏମ୍ ଏନ୍ ଏସ୍ ର ପ୍ରତୀକ ସହିତ ବ୍ୟାନର ତଳେ ବସିଥିବା ଉଦ୍ଧବ, ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ୧୯୬୦ ମସିହାରେ ସମଗ୍ର ଠାକରେ ପରିବାର ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ "ସେତେବେଳେ ପରି ମରାଠୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା"।

"ମୋ ବାପା, ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ, ତାଙ୍କ (ରାଜଙ୍କ) ପିତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କାକା, ଏବଂ ସମଗ୍ର ଠାକରେ ପରିବାର ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଆମ ସହରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଛୁ। ଦିଲ୍ଲୀର ଦୁଇ ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ମରାଠୀ ମାନୂଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ନାହିଁ," ଉଦ୍ଧବ କହିଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ସହରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ "ବାଟୋଗେ ତୋ ପିଟୋଗେ" (ଯଦି ତୁମେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛ ତେବେ ତୁମକୁ ପିଟାଯିବ) ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯିବା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ସମସ୍ତ ମରାଠୀ ଲୋକଙ୍କୁ "ଚୁକଲ ତାର୍ ସମ୍ପାଲ (ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲ କର ତେବେ ତୁମେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ) ଏବଂ ଫୁଟଲ୍ ତାର୍ ସମ୍ପାଲ (ଯଦି ତୁମେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ, ତେବେ ତୁମେ ଧ୍ବଂସ ହୋଇଯିବ) ମନେ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି।"

ରାଜ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ, ମରାଠୀ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ନୁହଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି।

ନିଜ ଶୈଳୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସଙ୍କର ଅନେକ ଭିଡିଓ ଅଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରତି 'ଆଲ୍ଲାହ ହାଫିଜ୍' କହିଥିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଉପରେ ଭିଡିଓ ଅଛି। ମୋର ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ମତାମତ ସହିତ," ବୋଲି ରାଜ କହିଥିଲେ।

'ଭାଜପାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ'

ପୂର୍ବରୁ ସଂଜୟ ରାଉତ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦୁଇ ନେତା ଆଜି ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଏକାଠି ହେବେ। "ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ମରାଠୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ ଏଠାକାର ମାଟିର ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିବସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । 20 ବର୍ଷ ଧରି ଠାକରେ ଭାଇମାନେ ଏକାଠି ନଥିଲେ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଏବେ ବିଜେପିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ମୁମ୍ବାଇରେ ଚାଲିଥିବା ଲୁଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧବ ଏବଂ ରାଜ ଠାକରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଆମେ ମୁମ୍ବାଇର 10ଟି ନଗର ନିଗମରେ ଏକାଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ସେହି ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (SP) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଶିକାନ୍ତ ସିନ୍ଦେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ବ୍ରିହନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ (BMC) ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଶିବସେନା (UBT) ଏବଂ MNS ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି।

ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶାସକ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ର ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ।

ପୁଣେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ (PMC) ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ NCP (SP) ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଂଶ ହେବ କି ନାହିଁ- ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସିନ୍ଦେ ସୂଚାଇଥିଲେ ଯେ ମହା ପୁରୁଣା ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ମହା ବିକାଶ ଆଘାଡି (MVA)ର ଏକ ଅଂଶ ।

'ମେଣ୍ଟର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ'

ବିଜେପି ଠାକରେଙ୍କ ମେଣ୍ଟକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ଦର୍ଶାଇ କହିଛି ଯେ, ଏହି ମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ । "ଠାକରେ ଭାଇମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ," ବୋଲି ମୁମ୍ବାଇ ବିଜେପି ସଭାପତି ଅମିତ ସତମ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମାଚାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ କହିଛନ୍ତି ।

ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକମାନେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାୟୁତି ସପକ୍ଷରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। "ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମୁମ୍ବାଇବାସୀ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାୟୁତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ମନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମେୟର କେବଳ ଆମର କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ," ବୋଲି ସତମ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ-ଉଦ୍ଧବ ଏକାଠି: ଜାଣନ୍ତୁ, କ'ଣ ରହିବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଭାବ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରାଜ ଠାକରେ: ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ଜଣେ ଠାକେରଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି

TAGGED:

SENA UBT MNS ALLIANCE
RAJ THACKERAY
UDDHAV THACKERAY
BMC ELECTIONS 2026
SENA UBT MNS ALLIANCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.