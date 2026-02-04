ETV Bharat / bharat

ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର: ସେନା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ

ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉଧମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମୃତ ୨ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୈଶର ଟପ୍ କମାଣ୍ଡର ନିହତ ।

ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର: ସେନା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର: ସେନା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 4, 2026 at 4:15 PM IST

1 Min Read
Two Terrorists Neutralised ଶ୍ରୀନଗର(ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର): ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ସେନାର ମିଳିତ ଅଭିଯାନରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି । ନିହତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜୈସ୍-ଏ-ମହମ୍ମଦ (JeM) ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ, ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ CRPF ଉଧମପୁରର ବସନ୍ତଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମିଳିତ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଉଧମପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଜୈସ୍-ଏ-ମହମ୍ମଦ (JeM) ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିଷୟରେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଏକ ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟାରେ ସେନା, ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଆରପିଏଫର ମିଳିତ ସନ୍ଧାନ ଦଳ ରାମନଗରର ଜାଫର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳିବିନିମୟ ପରେ ହୋଇଥିଲା ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏନକାଉଣ୍ଟର ସମୟରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହ ଗୁଳିବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବଂ ତା ସାଥୀ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭:୩୦ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅନ୍ଧାରର ଆବରଣରେ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଗୁଳିବିନିମୟ ଏବଂ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, କର୍ଡନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ପାରାଟ୍ରୁପର ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସମେତ ଅତିରିକ୍ତ ସେନା ବାହିନୀକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଶେଷରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କର ଅପରେସନରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

