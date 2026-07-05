ETV Bharat / bharat

ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବେ  INS ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଓ  INS ମାଲଭାନ

ଏହି ଦୁଇ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ । ଏଥିସହିତ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ।

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 5, 2026 at 8:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅମରାବତି: ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବେ INS ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଓ INS ମାଲଭାନ । ଭାରତୀୟ ନୌବାହିନାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ । ଏହି ଦୁଇ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ । ଏଥିସହିତ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ।

ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଉପକୂଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ନିଜର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଆସୁଛି । ଗତ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୋଲକାତାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନୋଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଏବେ ଭାରଚୀୟ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର INS ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଓ INS ମାଲଭାନକୁ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଲାଗୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ।

ଆଇଏନଏସ ମାଲଭାନର ବିଶେଷତ୍ୱ

warships ins malwan
ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ INS ମାଲଭାନ (ETV Bharat)

ଆଇଏନଏସ ମାଲଭାନ ଏକ ଆଣ୍ଟ-ସବମେରାଇନ ୱାରଫେୟାର ଶାଲୋ ୱାଟରକ୍ରାଫ୍ଟ ବା ବୁଡାଜାହାଜ ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ କୋଚିଂ ସିପୟାର୍ଡରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । 2019, ଏପ୍ରିଲ 30ରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଅର୍ଡର ସିପୟାର୍ଡ଼କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । 2023, ନଭେମ୍ବର 30ରେ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । କାମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପରେ ,2026, ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ନୌସେନାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଇଏନଏସ ମାଲଭାନ ଏକ ଟ୍ରିପଲ ଜେଟ ୱାଟର ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 25 ନଟ୍ ବେଗରେ ଚାଲିବ । ଏଥିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଡର, ହଲ ମାଉଣ୍ଟେଡ ସେନ୍ସର, ହାଲ୍କା ଟାର୍ପେଡୋ ପରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ସବମେରାଇନ ରକେଟ ଲାଗିବ ।

ଆଇଏନଏସ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି

ଆଇଏନଏସ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ନାଳଗିରି କ୍ଲାସର ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଅଟେ । ଏହାକୁ ମୁମ୍ବାଇର ମଝଗାଓଁ ଡକଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଜାହାଜର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ୨୮ ଜୁନ୍ ୨୦୨୨ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଜଳାବତରଣ ୨୦୨୩, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ୨୦୨୬, ଅପ୍ରେଲ ୩୦ରେ ଏହି ଜାହାଜକୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା।

ଆଇଏନଏସ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ବିଶେଷତ୍ୱ

ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ, କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍, ଏକ ୭୬ ଏମଏମ ନେଭାଲ୍ ଗନ୍, ଟ୍ରିପଲ୍ ଟର୍ପେଡୋ (ବରୁଣାସ୍ତ୍ର), ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ଏବଂ ଦୁଇଟି ଧ୍ରୁବ/ସିକିଙ୍ଗ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଭଳି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି।

  • ଏହାର ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨୮ ନଟ୍
  • ଏହା ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଜାହାଜ ଏବଂ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ (ସବମେରିନ) ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୁକ୍ତ
  • ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ସଜ୍ଜିତ ରୋଡାର୍ ଏବଂ ସୋନାର୍ ସିଷ୍ଟମ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଟେ।
  • ଜାହାଜର ଲମ୍ବ: ୧୪୯ ମିଟର
  • ଓସାର: ୧୭.୮ ମିଟର
  • ଓଜନ: ୬,୬୭୦ ଟନ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Explained: ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେନା ଗଠନରେ ନୂଆ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ 'VIJAY' ରୋଡମ୍ୟାପ୍ କ'ଣ ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜେନରଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ବିଦାୟ ସହ ନୂତନ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜେନରଲ ଧୀରଜ ସେଠ୍

TAGGED:

INS MALWAN INS MAHENDRAGIRI
WARSHIPS COMMISSIONED
ଆଇଏନଏସ ମାଲଭାନ
ଆଇଏନଏସ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି
TWO MORE WARSHIPS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.