ETV Bharat / bharat

ବାରାଣସୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି, 2 ଆହତ

ବାରାଣସୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ପିସ୍ତଲରୁ ଗୁଳି ଫୁଟି ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।

Varanasi Airport
ବାରାଣସୀ ବିମାନବନ୍ଦର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 16, 2026 at 1:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Varanasi Airport ବାରାଣସୀ (ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ): ବାରାଣାସୀ ବାବତପୁରର ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି । ଆସି ସକାଳେ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆତଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

କଣ ଥିଲା ଘଟଣା:

ଗୋମତୀ ଜୋନର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଫ୍ ପୋଲିସ ନୀତୁ କାଦୟାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9.30 ସମୟରେ, ବାରାଣାସୀର ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନମ୍ବର IX1810ରେ ବାରାଣସୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆଜମଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଯାତ୍ରୀ କମଲେଶ ରାୟ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ପିସ୍ତଲ ଆଣିଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ, ରାଉଣ୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ପିସ୍ତଲରୁ ଗୁଳି ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଏବଂ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା । ଫଳରେ ଉଭୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ:

ଉଭୟ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ପୋଲିସ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଗୋମତି ଜୋନ୍, ସହକାରୀ ପୋଲିସ କମିଶନର ପିଣ୍ଡ୍ରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । ମାମଲାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଫୁଲପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁନିତ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଆସାମ CRPF କ୍ୟାମ୍ପରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଦୁଇ ସାଥୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଜୀବନ ହାରିଲେ ଯବାନ

ଦାଦାବଟି ପାଇଁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା: ୮ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ସହ ୩ କାର୍ ଜବତ

TAGGED:

VARANASI AIRPORT
FIRES AT VARANASI AIRPORT
ବାରାଣାସୀ ବିମାନବନ୍ଦର
VARANASI AIRPORT FIRING TWO INJURED
VARANASI AIRPORT GUNFIRE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.