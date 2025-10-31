ବେଙ୍ଗାଳୁରୁରେ ଡେଲିଭରି ବୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ଜଣେ ମହିଳା ସମେତ ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ
ଡେଲିଭରି ବୟ ଦର୍ଶନ ଏନ୍ ଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିଛି ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ପୋଲିସ। ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି।
Published : October 31, 2025 at 8:29 PM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜେପି ନଗରରେ ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ରୋଡ୍ ରେଜ୍ ଘଟଣାରେ ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଦର୍ଶନ ଏନ. ଓ ସେ ଉତ୍ତରାହାଲ୍ଲୀର ଗୁଣ୍ଡାପ୍ପା ଲେଆଉଟ୍ ନିବାସୀ। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଜି. ବରୁଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ ମଙ୍ଗଳବାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋଜ କୁମାର ଏବଂ ଆରତୀ ଶର୍ମା ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ମନୋଜ କୁମାର ବାନରଘଟ୍ଟା ରୋଡ୍ ରେ ଏକ କଲାରିପାୟଟ୍ଟୁ ଏକାଡେମୀ ଚଲାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡିନାହିଁ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କାରର ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲେ ଡେଲିଭରି ବୟ:
ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କାରର ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡକୁ ଛୁଇଁଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ତା'ପରେ ତାଙ୍କ କାରକୁ ବୁଲାଇ ଥିଲେ ଓ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇକ୍ କୁ ପିଛା କରିବା ପରେ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଧକ୍କାରେ ପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ପଛ ଆରୋହୀ ବାଇକ୍ ରୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପଛପଟେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ପରେ, ଜେପି ନଗର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସମୀକ୍ଷା କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲା ଯେ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଥିଲା। ଏପରିକି ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଦର୍ଶନ ସାଉଥ୍ ସିଟି ରୋଡ୍ ର ନଟରାଜ ଲେଆଉଟ୍ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ସମୟରେ କାରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।
ଧକ୍କା କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା
ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ମନୋଜ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ମାସ୍କ ଘୋଡ଼ାଇ ତାଙ୍କ କାରର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୋମବାର ପୁଟେନାହାଲ୍ଲି ପୋଲିସକୁ ମାମଲା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା।
ସମ୍ପ୍ରତି ଡେଲିଭରି ବୟ ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି
ଦର୍ଶନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏନ. ଭାବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଡେଲିଭରି ବୟ ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ପରେ, ପୋଲିସ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିପାରିଲା।"
ଡିସିପି ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଲୋକେଶ ଜଗଲାସର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, "ବାଇକ ଆରୋହୀଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, କାର ଡ୍ରାଇଭର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ପୀଡ଼ିତ ତାଙ୍କ କାରର ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।" ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ BNS ଅଧୀନରେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
