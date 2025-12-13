ଛତିଶଗଡ଼ ଗାରିଆବନ୍ଦରେ ଦୁଇ ହାର୍ଡକୋର୍ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, 20 ବର୍ଷ ଧରି ସଂଗଠନରେ ଥିଲେ ସକ୍ରିୟ

ETV Bharat / bharat

ଏହି ଦୁଇ ହାର୍ଡକୋର୍ ମାଓବାଦୀ ନୂଆପଡା ଜ଼ିଲ୍ଲା ଝୋଲାପଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯାଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ନୂଆପଡ଼ା ପୋଲିସ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 13, 2025 at 8:57 PM IST

ଗାରିଆବନ୍ଦ (ଛତିଶଗଡ଼): ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନକ୍ସଲବାଦୀମାନେ ନିରନ୍ତର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଆଜି (ଶନିବାର) ରାଜ୍ୟର ଗାରିଆବନ୍ଦରେ ଦୁଇ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନକ୍ସଲ ଅଛନ୍ତି। ମହିଳା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନାମ ମଞ୍ଜୁ ଓରଫ ନନ୍ଦି ଥିବାବେଳେ ପୁରୁଷ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନାମ ସନ୍ତୋଷଲାଲ ପବନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉଭୟ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଉପରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିଲା । ଉଭୟ ନକ୍ସଲ ୨୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ହାର୍ଡକୋର୍ ମାଓବାଦୀ ନୂଆପଡା ଜ଼ିଲ୍ଲା ଝୋଲାପଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯାଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ନୂଆପଡ଼ା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏସମ୍ପର୍କୀତ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ।

କେଉଁ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ?

ଏସଡିକେ ଏରିଆ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ସିନାପାଲି ଏରିଆ କମିଟିରେ ସକ୍ରିୟ ମଞ୍ଜୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ନକ୍ସଲ ଡଜନ ଡଜନ ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଆଜି ଏଏସ୍ପି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ।

ଉଭୟ ଏରିଆ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷେ ଧରି ଚାଲିଥିବା ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଗାରିଆବନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବି 20-22 ନକ୍ସଲ ବାକି ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ତିନିଟି ଏରିଆ କମିଟି ବାକି ଅଛି । ଏହି ଏରିଆ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଆମେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ - ବୋଲି ଗାରିଆବନ୍ଦ ଏଏସ୍ପି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି।

ନଭେମ୍ବର ୭ରେ ମଧ୍ୟ ନକ୍ସଲମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ

ଗତ ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାର ଆମଲିପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ୍ ସାତ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ସୁନୀଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। କମିଟିର ଏରିଆ କମାଣ୍ଡର ସୁନୀଲ, ହରିୟାଣାର ବାସିନ୍ଦା, ସଚିବ ଆରେନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ସହିତ, ମୋଟ ₹3.7 ମିଲିୟନ (3.7 ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା) ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କେବଳ ସୁନୀଲ ପାଇଁ ₹8 ମିଲିୟନ (8 ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା) ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ସୁନୀଲ କିଏ?

ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ସୁନୀଲ, ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ହରିୟାଣାର ବାସିନ୍ଦା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋବ୍ରା, ସିନାପାଲି, SDK ଏବଂ ସୀତାନଦୀ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ୟାଡରଙ୍କ ସହିତ ଆରେନା (ସଚିବ) ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏବେ କମିଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି।

ଉଦାନ୍ତୀ କମିଟିର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା

ଉଦାନ୍ତୀ ଏରିଆ କମିଟି ଧମତାରି, ଗାରିଆବନ୍ଦ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା (ଓଡ଼ିଶା) ଡିଭିଜନର ଅଂଶ ଥିଲା ଏବଂ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ହବ୍ ଥିଲା, ଯାହା ବସ୍ତରର ଘନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଆମ୍ବୁସ୍ ସମେତ ଅନେକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଏଠାରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି, ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ, ପୋଲିସ ଏହି କମିଟିର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଡମ୍ପ (14 ଟି ପ୍ରେସର କୁକର, ତାର, ଫୋଟକା ଇତ୍ୟାଦି) ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

