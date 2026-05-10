ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗସ୍ତ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳଠୁ ମାତ୍ର 3 କିମି ଦୂରରେ ମିଳିଲା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗସ୍ତ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କି.ମି ଦୂରରୁ ମିଳିଲା ବିସ୍ପୋରକ ସାମଗ୍ରୀ (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 10, 2026 at 6:29 PM IST

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ! କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିମି ଦୂରରୁ ମିଳିଲା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି (ରବିବାର) କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କାଗଲିପୁରା ନିକଟସ୍ଥ କନକପୁରା ରୋଡରେ ଥିବା ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ସେଣ୍ଟରର 45ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିମି ଦୂରରୁ 2ଟି ଜିଲାଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ମିଳିଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କାଗଲିପୁରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ତାଟାଗୁନି ନିକଟରେ ନିୟମିତ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ 2ଟି ଜିଲେଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ମିଳିଥିଲା । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଜୋନ୍ ଡିଆଇଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସକାଳେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଫୁଟପାଥରୁ ଦୁଇଟି ଜିଲେଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।

ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ପୋଲିସ, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଟିମ୍ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ଛାନଭିନ୍ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲାଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ? ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କି ? ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ । ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଟାଟାଗୁନିର ଆଗାରା ହ୍ରଦ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଜିଲାଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କାଗଲିପୁରା ନିକଟ କନକପୁରା ରୋଡରେ ଥିବା ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ସେଣ୍ଟରର 45ତମ ବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନବନିର୍ମିତ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିରର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ 9400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

