ମୃତ୍ୟୁ ବି କରିପାରିଲାନି ଅଲଗା, ଏକାଠି ଜଳିବ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୁଇ
ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଦୁଇ ଯୁବତୀ ଆମେରିକାରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଉଭୟେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ । ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ।
Published : December 30, 2025 at 2:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବନ୍ଧୁତା ବିନା ମଣିଷ ଯେପରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆଉ ଗାଁରେ ସେମାନେ ବି ବନ୍ଧୁତାର ମିଶାଲ୍ ଥିଲେ । ଏକାଠି ବଢିଲେ, ଏକାଠି ପଢିଲେ...ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିଲାନି । ଏକାଠି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଆଖି ବୁଜିଲେ । ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଆମେରିକାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଗତ ରବିବାର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୂରା ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ।
କିଏ ଏହି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ:
ମୃତକ ହେଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମହବୁବାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଲ୍ଲାଖନ୍ଦମ ମେଘାରାଣୀ(25) ଓ ଗର୍ଲା ମଣ୍ଡଳ ମୁଲକାନୁରର କାଡିୟାଲ ଭାବନା(24) । ଦୁହେଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ । ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ଏକାଠି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକା । ହେଲେ ସେଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ଏକାଠି ପଢୁଥିଲେ:
ମେଘାରାଣୀ ଓ ଭାବନା ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଏକାଠି ପଢୁଥିଲେ । ସମୟ ସହ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟ ନିବିଡ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଉଭୟେ ମିଶି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଏକାଠି ପଢିଲେ । ତେବେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଉଭୟେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ । ଦୁହେଁ ଆମେରିକାର ଡେଟନ୍, ଓହିଓରେ ରହୁଥିଲେ । ଏଥିସହ ଡେଟନ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏମଏସ କରିଥିଲେ । ପରେ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ ।
ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର:
ତେବେ ମେଘାରାଣୀ ଓ ଭାବନା ଅନ୍ୟ 6 ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅଲବାମା ହିଲ୍ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ତେବେ କାରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ ଘାଟିରୁ ଖସି ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ପାଳିଥାନ୍ତେ ଜନ୍ମଦିନ:
ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 5ରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଥାନ୍ତେ ଭାବନା । ହେଲେ ଗତ ସୋମବାର ରାତିପ୍ରାୟ 3.30ରେ ଭାବନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲେ ପରିବାର । ତେବେ ଏହି ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି । ଦୁଇ ଗାଁରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି । ମେଘାରାଣୀ ଓ ଭାବନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖର ମ୍ରିୟମାଣ । ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଯାତ୍ରା ପାଲଟିଲା ଶେଷଯାତ୍ରା: ଘାଟିରୁ ଖସିଲା ବସ୍, 7 ମୃତ
ଆରାବଳୀ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଜ ଆଦେଶ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରହିତାଦେଶ, ପରିବେଶବିତ କଲେ ସ୍ବାଗତ
ମୃତଦେହକୁ ଅପେକ୍ଷା:
ତେବେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ । କିପରି ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଏଥିସହ ଦୁଇ ପରିବାର ମୃତଦେହ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ।