ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ଅଘଟଣ: ପୁରୁଣା କୋଠାର ଛାତ ଭୁଶୁଡି 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସମେତ 2 ମୃତ
Delhi Roof Collapses: ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାହଦରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ କୋଠାର ଛାତ ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି । ଫଳରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : November 17, 2026 at 1:56 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଶାହଦରା ଜିଲ୍ଲାର ଉଜ୍ବଳା ନଗରରେ ଏକ ପୁରୁଣା କୋଠାର ଛାତ ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି । ଫଳରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସମେତ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
Delhi: A two-storey building collapsed in the Jwala Nagar area of Vivek Vihar in Shahdara district pic.twitter.com/w7boh36gwh— IANS (@ians_india) November 17, 2026
ଭୁଶୁଡିଗଲା ପୁରୁଣା କୋଠାର ଛାତ:
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10.09 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ବିବେକ ବିହାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପୁରୁଣା କୋଠାର ଛାତ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିଲା । ଭଙ୍ଗା କଂକ୍ରିଟ ତଳେ କିଛି ଲୋକେ ଫସି ଥିବା ନେଇ ପିସିଆରକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ଫସି ରହିଥିବା 6 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
#WATCH | Delhi | An old house collapsed in the Jwala Nagar area, under the jurisdiction of the Vivek Vihar police station in the Shahdara district, today. Teams from the Fire Department and Delhi Police, and ambulance services rushed to the site and rescued 7-8 people. A three-month-old child has lost his life in the incident North MCD Chairman Pankaj Luthra says, " This was a 40- 50-year-old building. A three-month-old child died in the incident."— ANI (@ANI) November 17, 2026
2 ମୃତ, 4 ଆହତ:
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁ ଖୁସବୁ ଓ 30 ବର୍ଷୀୟ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆହତମାନେ ହେଲେ 27 ବର୍ଷୀୟ ଲଡୁ ଓରଫ ଦେବାଂଶ, 35 ବର୍ଷୀୟ ବିକେଶ, 25 ବର୍ଷୀୟ ଆକାଶ ଓ 22 ବର୍ଷୀୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ଓରଫ ଡିମ୍ପା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି କୋଠାଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ବେଳେ ମୃତାହତ ସମସ୍ତେ ଭଡାଟିଆ ଅଟନ୍ତି ।
ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଶାହଦରା ଡିସିପି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମୀଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
କୋଠାଟି 40ରୁ 50 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା:
ଅନ୍ୟପଟେ ନର୍ଥ ଏମସିଡିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଙ୍କଜ ଲୁଥରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କୋଠାଟି 40ରୁ 50 ବର୍ଷର ଥିଲା । ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଣି ଥରେ କୋଠା ଭୁଶୁଡିବା ଘଟଣା ସାମନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୋଠା ଭୁଶୁଡି ଅନେକ ପ୍ରାଣହାନୀର ନଜିର୍ ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୁରୁଣା ବିଲଡିଂ ଗୁଡିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବାର ଦାବି ପୁଣି ଜୋର ଧରିଛି ।