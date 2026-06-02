Exclusive: ଯମଜ ଭାଇ ମାହରୁଫ୍- ମସରୁର JEE ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଟପର୍, ଏକାଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ IIT ମାଡ୍ରାସକୁ ବାଛିଲେ
ଭାଇ ମସରୁର୍ ପାଇଁ IIT ମାଡ୍ରାସକୁ ବାଛିଲେ ମହାରୁଫ୍ । ମନୀଷ ଗୌତମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ...
Published : June 2, 2026 at 9:45 PM IST
ODISHA TWIN BROTHERS JEE TOPPERS, କୋଟା (ରାଜସ୍ଥାନ): କୋଟାରେ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ପାଠପଢ଼ୁଥିବା ଯମଜ ଭାଇ ମହାରୁଫ୍ ଏବଂ ମସରୁର୍ JEE ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଭାଇର ସର୍ବଭାରତୀୟ ରାଙ୍କ 32 ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର 169 ଅଛି । ଆରମ୍ଭରୁ ଏକାଠି ପଢି ଆସୁଥିବା ଦୁଇ ଭାଇ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଙ୍କରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏକାଠି ପଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା । ହେଲେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦେଶର ସମସ୍ତ ଟପର୍ IIT ବମ୍ବେରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ, ମହାରୁଫ୍, ଯାହାଙ୍କର ସର୍ବଭାରତୀୟ ରାଙ୍କ 32 ଅଛି ଏବଂ ସେ IIT ବମ୍ବେରେ ସହଜରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ସିଟ୍ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମସରୁର୍ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଉଭୟେ IIT ମାଡ୍ରାସକୁ ବାଛିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ଭାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟାରୁ ମନୀଷ ଗୌତମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ...
ମହାରୁଫ୍ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେରେ ସିଏସ୍ କୋର୍ସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ସହିତ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କୋର୍ସ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ।" ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ମସରୁର କହିଲେ, "ମୋ ଭାଇର ସମର୍ଥନ ପାଇ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି । ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁ ।" ଏବେ ସେମାନେ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ବି.ଟେକ୍ କରିବେ । ତାଙ୍କ ବାପାମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଭାଇ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଏହି ଭାଇଚାରା ସର୍ବଦା ଜାରି ରହୁ । ତାଙ୍କ ଭାଇ ସବୁକିଛି ଉପରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଗୌଣ । ଏହା ଦେଖି ଯେକୌଣସି ପିତାମାତା ଗର୍ବିତ ହେବେ ।
ମା ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡିଦେଲେ: ମହାରୁଫ୍ ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ରେ 32ତମ ଏବଂ ଜେଇଇ ମେନ୍ରେ 44ତମ ରାଙ୍କ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 95.20 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ 98.6 ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ।" ମସରୁର JEE ଆଡଭାନ୍ସଡରେ 169ତମ ଏବଂ JEE ମେନରେ 58ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 97.6 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ 94.6 ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ପିତା, ଡକ୍ଟର ମନସୁର ଅହମ୍ମଦ ଖାନ, ମେଡିସିନରେ ଏମଡି ଏବଂ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଡିକାଲ ଇନଚାର୍ଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମାଆ, ଡକ୍ଟର ଜୀନତ ବେଗମ, ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗରେ ଏମଏସ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ (OPTCL)ରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି କୋଟା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । କୋଟାରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର କୋଟା ଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି ।
ଉଭୟଙ୍କର ଏକ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଥିଲା ଏବଂ ପରସ୍ପରର ସନ୍ଦେହ ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ: ମହାରୁଫ୍ କୁହନ୍ତି ଯେ କୋଟାରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବେଶ ଥିଲା । ମୋ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ । ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲୁ । ଉଭୟ ଭାଇଙ୍କର ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲୁ । ଆମେ କୋଚିଂରେ 5 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲୁ । ତା’ପରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରୁଥିଲୁ ।
ଏହା ପରେ, ଆମେ ଘରେ 6 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଆତ୍ମ-ଅଧ୍ୟୟନ (ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି) କରୁଥିଲୁ । ସେହି ସମୟରେ, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆମର ମନୋଭାବକୁ ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏକାଠି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଥିଲୁ । ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ, ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା । ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଦୈନନ୍ଦିନ ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ବିତାଉଥିଲୁ । ସେହି ସମୟରେ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇ ପାରୁଥିଲୁ।
