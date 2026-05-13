ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟ ପାସ୍‌: TVK ପ୍ରମାଣ କଲା ବହୁମତ, ଦି ଫାଳ AIADMK !

ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ଆସ୍ଥା ଭୋଟରେ TVKକୁ 144 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଛି । ଭୋଟିଂ ବେଳେ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କଲେ ବିରୋଧୀ ଡିଏମକେ । ବିଜୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ବାଗୀ ନେତା ।

ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 13, 2026 at 1:56 PM IST

Vijay Wins Trust Vote ଚେନ୍ନାଇ: ଆଜି ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁମତ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଟିଭିକେ ସରକାର । ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟରେ ଜିତିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ । ଟିଭିକେ ସପକ୍ଷରେ 144 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍‌ ପଡିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧରେ 22 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍‌ ପଡିଥିଲା । ଏଥିରେ ଏଆଇଏଡିଏମକେର 25 ବାଗୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭୋଟ୍‌ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଡିଏମକେ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା ।

ଭୋଟ ବେଳେ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କଲା DMK:

ଆସ୍ଥା ଭୋଟ ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଡିଏମକେର ବିଧାୟକ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଗୃହରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ସେହିପରି ଏଆଇଏଡିଏମକେର କିଛି ବିଧାୟକ ଦଳର ହ୍ବିପ୍‌କୁ ନମାନି ବିଜୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ।

  • ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ 233 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 144ଟି ଭୋଟ ଟିଭିକେ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ପଡିଛି
  • ବିରୋଧରେ 22 ଭୋଟ୍‌
  • AIADMKର 25 ବିଧାୟକ ବିଜୟଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଭୋଟ୍‌ ଦେଲେ
  • ମୋଟ୍‌ 171 ବିଧାୟକ ଆସ୍ଥା ଭୋଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ

ବିଜୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ବାମଦଳ:

ଟିଭିକେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହାୟତାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି । ଆଜି ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟରେ କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇ(ଏମ) ଓ ଭିସିକେ ଦଳର ବିଧାୟକ ଟିଭିକେ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଇଣ୍ଡିଆନ ୟୁନିୟନ ମୁସଲିମ୍‌ ଲିଗ (IUML)ର ଦୁଇ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆମ୍ମା ମକ୍କଲ ମୁନେତ୍ର କଝଗମ୍‌(AMMK)ରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବିଧାୟକ କାମରାଜ ମଧ୍ୟ ଟିଭିକେ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ।

ବିଧାୟକ କାମରାଜ କହିଥିଲେ, ‘ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝଗମ(TVK)ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲି । ଆଜି ମଧ୍ୟ କରିବି । ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥନ କରିବି ।’

ତେବେ ଏଆଇଏଡିଏମକେର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଲାନିସ୍ବାମୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସମସ୍ତ 47 ବିଧାୟକ ଟିଭିକେ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେବେ । ତେବେ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟରେ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ବିଧାୟକ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଯଚା ଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ !

ପଲାନିସ୍ବାମୀ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ବଦଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଓ ୱାର୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଦ ଅଫର୍‌ କରାଯାଇଛି ।

