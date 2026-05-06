ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ, କାଲି ନେବେ ଶପଥ
ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ ତାମିଲନାଡୁ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (ଟିଏନସିସି) ।
Published : May 6, 2026 at 7:26 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ (ତାମିଲନାଡୁ): ସଦ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ଜିତିଥିବା ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ (ଟିଭିକେ) ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକରଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 7 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: TVK Chief Vijay arrives at TVK Headquarters.— ANI (@ANI) May 6, 2026
TVK won 108 out of 234 seats in the Tamil Nadu Assembly Elections, becoming the single-largest party. pic.twitter.com/Ll2qEVrUOJ
ଆଜି ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ଟ୍ରି କାଝାଗମ (ଟିଭିକେ)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏଠାରେ ଲୋକଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର୍ଲେକରଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବୁଧବାର ଦିନ ତାମିଲନାଡୁରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ଟ୍ରି କାଝାଗମ (ଟିଭିକେ)କୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛି, କିଛି ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ।
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋଟ 113 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ 108 ଜଣ ଟିଭିକେ ବିଧାୟକ ଏବଂ 5 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ ବିଜୟଙ୍କ ସହ ନିର୍ମଳ କୁମାର, ଅରୁଣରାଜ ଏବଂ ଆଧବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଦଳୀୟ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଡିଏମକେ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା । ଯେହେତୁ ଟିଭିକେକୁ ବହୁମତ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସାତ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଦଳ ଏବେ ବିଦୁଥଲାଇ ଚିରୁଥାଇଗଲ କାଚ୍ଚି (ଭିସିକେ) ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଲୋଡିଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଟିଭିକେ ନେତା ବିଜୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ତାମିଲନାଡୁ କଂଗ୍ରେସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାମିଲନାଡୁ କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି (ପିଏସି)ର ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ଦଳର ତାମିଲନାଡୁ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଏଆଇସିସି ପ୍ରଭାରୀ ଗିରିଶ ଚୋଡଙ୍କାର ବୈଠକ ଡାକିବା ପରେ, ପିଏସି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଟିଭିକେ ନେତା ଥିରୁ ବିଜୟଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: TVK Chief Vijay leaves from his residence.— ANI (@ANI) May 6, 2026
TVK Chief Vijay is expected to meet Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar today.
234 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ପାଲଟିଥିବା ଥଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 108ଟି ଆସନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଡିଏମକେକୁ 73, ଏଆଇଏଡିଏମକେକୁ 53ଟି ଆସନରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର 118 ଥିବାବେଳେ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେ ଏଥିରୁ 10ଟି ଆସନ କମ୍ ରହିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ