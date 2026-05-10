ତାମିଲନାଡୁରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ‘ବିଜୟ’ ଯୁଗ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଥଲାପତି
ଆଜିଠୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟିଭିକେ ସରକାର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିଲା ଥଲାପତି ବିଜୟ ।
Published : May 10, 2026 at 11:01 AM IST
ଚେନ୍ନାଇ: ଆଜିଠୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଜୟଙ୍କ ରାଜ୍ । ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆର ସୁପରଷ୍ଟାର ଥଲାପତି ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଚେନ୍ନାଇର ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଶପଥ ସମାରୋହରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି । ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 9 ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
#WATCH | Chennai: Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Chief C Joseph Vijay addresses a gathering for the first time after taking oath as the Chief Minister of Tamil Nadu. pic.twitter.com/xHnjQJflFu— ANI (@ANI) May 10, 2026
ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି...