ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ହାତରୁ 'କୋଲାଥୁର' ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ 'ବାବୁ', କିଏ ଏହି TVK ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ...
ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ ଷ୍ଟାଲିନ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଆସନ 'କୋଲାଥୁର'ରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ TVK ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭି.ଏସ୍ ବାବୁ ।
Published : May 5, 2026 at 11:32 AM IST
VS Babu Defeats MK Stalin , ଚେନ୍ନାଇ: 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, ଫଳାଫଳ ମଧ୍ଯ ଘୋଷଣା ହୋଇ ସାରିଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଓ ରୋଚକ ରହିଥିଲା ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ । କାରଣ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆକଳନକୁ ଏକଦମ୍ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ TVK ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ.କେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ପରାଜୟ । ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି TVK ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭି.ଏସ ବାବୁ । ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଭି.ଏସ ବାବୁ କିଏ ?
DMK ଗଡ଼ ଥିଲା କୋଲାଥୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ:
2011 ମସିହାରୁ, ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଲଗାତାର ଭାବେ ତାମିଲନାଡୁ କୋଲାଥୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଆସିଥିଲେ । ଷ୍ଟାଲିନ୍ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବାରୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ 'VIP' ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା । ଲଗାତର ତିନିଥର ସଫଳତାର ସହ ଏହି ଆସନ ଦଖଲ କରିବା ପରେ, ସେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ କୋଲାଥୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ହାତରୁ ଏହି ଆସନ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) ।
DMK ଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ କୋଲାଥୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ TVK ଭି.ଏସ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା । ମେ' 4 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କୁ 8,795 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି TVK ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭି.ଏସ ବାବୁ । ବାବୁ 82,997 ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ 74,202 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ । AIADMK ପ୍ରାର୍ଥୀ ପି ସନ୍ଥନା କୃଷ୍ଣନ 18,430 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ 207,251 ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି । ସେମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 85.91 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ।
କିଏ ଭିଏସ ବାବୁ ?
75 ବର୍ଷୀୟ ବାବୁ ପୂର୍ବରୁ DMK ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ସେ ଉତ୍ତର ଚେନ୍ନାଇର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିଲେ । 2006 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ସେ ପୁରସୱାଲକମ୍ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ, ପୁରସୱାଲକମ୍ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଭାଗ ହେବା ସହ କୋଲାଥୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
2011 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ ନିଜେ କୋଲାଥୁରରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବାରୁ, ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନଥିଲା । ତଥାପି, କୋଲାଥୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ବାବୁ, ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର, DMK ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, କାରଣ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ବିଜୟ କେବଳ ଅଳ୍ପ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ହୋଇଥିଲା ।
DMK ଛାଡ଼ି AIADMKରେ ସାମିଲ:
2011 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେକର ବାବୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଲଳିତା AIADMKରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ସେ ଆସି DMKରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଉତ୍ତର ଚେନ୍ନାଇ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ DMK ସେକର ବାବୁଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭି.ଏସ ବାବୁ DMK ଛାଡି AIADMKରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ, 2017 ମସିହାରେ, ଆରକେ ନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଟିଟିଭି ଦିନାକରନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କାମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭି.ଏସ ବାବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ AIADMKରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ।
AIADMK ପରେ TVKରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବାବୁ:
ପଲାନିସ୍ୱାମୀ AIADMK ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ପୁଣିଥରେ ଭି.ଏସ୍ ବାବୁ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଚେନ୍ନାଇ ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ତଥାପି, AIADMKରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ବ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ । ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ, ଭି.ଏସ ବାବୁ ବିଜୟଙ୍କୁ ଭେଟି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ TVK ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
TVK ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ କୋଲାଥୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିଥିବା ଭି.ଏସ ବାବୁ ସେଠାକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନରେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭି.ଏସ ବାବୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ।
ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନ ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା:
ଯଦି ତାମିଲନାଡୁର କଥା ଦେଖାଯାଏ, ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହେବା ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା । ପୂର୍ବରୁ, 1996 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ଜୟଲଳିତା ବରଗୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ, ଡିଏମକେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।