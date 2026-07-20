ତ୍ରିପୁରା ଡିଜିପି ଅନୁରାଗ ଧନଖଡଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ଧନଖଡ 1994 ବ୍ୟାଚ ତ୍ରିପୁରା କ୍ୟାଡରର ଆଇପିଏସ ଅଟନ୍ତି ।
ତ୍ରିପୁରା ଡିଜିପି ଅନୁରାଗ ଧନଖଡ (ANI)
Published : July 20, 2026 at 2:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତ୍ରିପୁରା ଡିଜିପି ଅନୁରାଗ ଧନଖଡଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ଅଗରତାଲା ପୋଲିସ ହେଡକ୍ବାଟରରୁ ଧନଖଡଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ଜି ବି ପନ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଖବର ଜଣା ପଡିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣିକ ସାହା, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଜେକେ ସିହ୍ନା ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ସେ ନିଜେ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିନାହିଁ । ଧନଖଡ 1994 ବ୍ୟାଚ ତ୍ରିପୁରା କ୍ୟାଡରର ଆଇପିଏସ ଅଟନ୍ତି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।
ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି ।