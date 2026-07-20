ETV Bharat / bharat

ତ୍ରିପୁରା ଡିଜିପି ଅନୁରାଗ ଧନଖଡଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

ଧନଖଡ 1994 ବ୍ୟାଚ ତ୍ରିପୁରା କ୍ୟାଡରର ଆଇପିଏସ ଅଟନ୍ତି ।

Tripura DGP Anurag Dhankar
ତ୍ରିପୁରା ଡିଜିପି ଅନୁରାଗ ଧନଖଡ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 2:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତ୍ରିପୁରା ଡିଜିପି ଅନୁରାଗ ଧନଖଡଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ଅଗରତାଲା ପୋଲିସ ହେଡକ୍ବାଟରରୁ ଧନଖଡଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ଜି ବି ପନ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଖବର ଜଣା ପଡିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣିକ ସାହା, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଜେକେ ସିହ୍ନା ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ସେ ନିଜେ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିନାହିଁ । ଧନଖଡ 1994 ବ୍ୟାଚ ତ୍ରିପୁରା କ୍ୟାଡରର ଆଇପିଏସ ଅଟନ୍ତି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।

ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି ।

TAGGED:

TRIPURA DGP ANURAG DHANKAR
ANURAG THAKUR DGP
TRIPURA POLICE DG
ତ୍ରିପୁରା ପୋଲିସ ଡିଜି
TRIPURA DGP LOSSES LIFE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.