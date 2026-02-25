ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛାତିଥରା ଘଟଣା; ପତ୍ନୀ ଓ ତିନି ପିଲାଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର
MURDER ଘଟଣା ରାତି ପ୍ରାୟ 2.30ରେ ଘଟିଥିଲା । ପୋଲିସ ଟିମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଘର ଭିତରେ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତିନି ପିଲାଙ୍କ ଶବ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
Published : February 25, 2026 at 11:44 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଛି ଛାତିଥରା ଘଟଣା । ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀର ଚନ୍ଦନ ପାର୍କ ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତିନି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣା ରାତି ପ୍ରାୟ 2.30ରେ ଘଟିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଟିମ ଚନ୍ଦନ ପାର୍କ ଲେନ ନମ୍ବର 3ରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଘର ଭିତରେ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତିନି ପିଲାଙ୍କ ଶବ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପୋଲିସ ଘରକୁ ସିଲ କରି ଫରେନସିକ ଟିମକୁ ଡକାଇଥିଲା । ଫରେନସିକ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯାଞ୍ଚ କରି ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି।
दिल्ली | आउटर नॉर्थ दिल्ली के चंदन पार्क इलाके में एक आदमी ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी पति मौके से फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है: दिल्ली पुलिस— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 25, 2026
ପୋଲିସ 4ଟି ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ଶବ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ହସ୍ପିଟାଲର ଶବାଗାରରେ ରଖା ଯାଇଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆଘାତ ଦିଆଯାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଜଣାପ଼ଡିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଘଟଣା ପରେ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏକାଧିକ ଟିମ ଗଠନ କରିଛି । ପାଖରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ହତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏ ଯାଏ ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ । ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମ୍ଭାବିତ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାଇ ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ AI କଲା ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ; ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିଲା ଆଗ୍ରା ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା; ତାମିଲନାଡୁରୁ ଯୁବକ ଗିରଫ