ETV Bharat / bharat

ମହିଳାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ସାହାସ; କାମୁଡିଥିବା ସାପକୁ ଡବାରେ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ

ସାପ କାମୁଡିଥିବା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଡରିବା କିମ୍ବା ଚିତ୍କାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାହାସର ସହିତ ସାପଟିକୁ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ

tribal woman of Malkangiri carried a snake that bit her to the hospital in a plastic container
ସାପ କାମୁଡିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିମା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 26, 2026 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ସାହାସ, ଓ ସତର୍କତା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଗତ 23 ତାରିଖ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସାପ କାମୁଡି ଦେଇଥିଲା । ସାପ କାମୁଡି ଦେଇଥିବା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଡରିବା କିମ୍ବା ଚିତ୍କାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ସାହାସର ସହିତ ସାପଟିକୁ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସକାଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସାପ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା କହିଥିଲେ ।

ଏହି ସାହାସୀ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି କୁରୁମପାଲି ଗ୍ରାମର 38 ବର୍ଷୀୟା ମଣିମା ନାୟକ । ଗୁରୁବାର ରାତରେ ଶୋଇଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ହଠାତ ଏକ ସାପ କାମୁଡି ଦେଲା । ସାପ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡିଥିବା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ନ ଥିଲେ । ବରଂ କୌଶଳକ୍ରମେ ସାପଟିକୁ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିସ୍କୁଟ ଡବାରେ ଧରି ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ସାପକୁ ଧରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ତୁରନ୍ତ ମଣିମାଙ୍କୁ ମାଥିଲି ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ।

tribal woman of Malkangiri carried a snake that bit her to the hospital in a plastic container
କାମୁଡିଥିବା ସାପକୁ ଡବାରେ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଣିମା (Etv Bharat)

ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ତେବେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଣିମାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, 'ସେଦିନ ରାତିରେ ସାପ ଉପରେ ପାଦ ପଡିଯିବାରୁ କାମୁଡି ଦେଲା । ପ୍ରଥମେ ମାଥିଲି ଡାକ୍ତରଖାାନ ଯାଇଥିଲି । ସେଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି ରେଫର କରିଥିଲେ । ଏବେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଦରେ ଫୁଲା ରହିଛି ।'

tribal woman of Malkangiri carried a snake that bit her to the hospital in a plastic container
ସାପ କାମୁଡିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମଣିମା (Etv Bharat)

ପାଦରେ ଇନଫେକ୍ସନ ରହିଛି

ମଣିମାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ‘24 ତାରିଖ ଦିନ ମଣିମାଙ୍କୁ ମାଥିଲି ଡାକ୍ତରଖାନା ଏଠାକୁ ରେଫର କରିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଏକ ବିଷଧର ସାପ କାମୁ଼ଡି ଦେଇଥିଲା । ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଉ ବିଷ କ୍ରିୟା ନାହିଁ । ହେଲେ ପାଦର ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଥିଲା ସେଠାରେ ଇନଫେକ୍ସନ ହୋଇ ଯାଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଆଉ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯିବ ଓ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇ ପାରିବେ । ତେବେ ସେ ଯେପରି ଭାବେ ଏକ ବିଷଧର ସାପକୁ ଧରି ଆଣିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ସାହସିକ କାମ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇ ପାରିବ ।’

tribal woman of Malkangiri carried a snake that bit her to the hospital in a plastic container
ସାପ କାମୁଡିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିମା (Etv Bharat)

ଲୋକମାନେ ସାପ ଧରିବାର ବିପଦ ମୁଣ୍ଡେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ-ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସ୍ନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ସାପକୁ ଧରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ। କାମୁଡିଥିବା ସାପଟି ଚନ୍ଦ୍ରବୋଡ଼ା (Russels' Viper) ପ୍ରଜାତିର ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷଧର। ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାପକାମୁଡ଼ା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ସାପ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଲୋକମାନେ ସାପ ଧରିବାର ବିପଦ ମୁଣ୍ଡେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସାପର ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ। କାରଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାପ କାମୁଡିଛି ଡାକ୍ତର ଜାଣିଗଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସାପ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଆସିଲା ଚିତି ସାପ, ନେଇଗଲା ନାବାଳିକାଙ୍କ ଜୀବନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଢୁଛି ସାପ କାମୁଡା ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଯାଇଛି 1859 ଜୀବନ

TAGGED:

WOMAN CARRIED SNAKE TO HOSPITAL
RIBAL WOMAN OF MALKANGIRI
SNAKE BITE
TRIBAL WOMAN CARRIED SNAKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.