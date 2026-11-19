ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କର: ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ କଥା ହୋଇ କହିଲେ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ' ବିଜେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା
'ଲାଡଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ' ବିଜେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଇଟିଭି ଭାରତର ମୋନିକା ସିଂହ ।
Published : November 19, 2026 at 8:28 PM IST
ବିଜୟୱାଡା(ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ): ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୁପ୍ତା ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଯିଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିତାଡ଼ିତ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ତିନି ଦିନର ସାନ ଭଉଣୀ ସହ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେବେନ୍ଦ୍ର, (ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୦ ବର୍ଷୀୟ) ଆଜି ଏକ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷକୁ ସମାଜର ଅବହେଳିତ ବର୍ଗ, ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ଶିକାର ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ୨୦୦୭ ମସିହାରେ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତାକୁ ଖାତିର ନକରି ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ବିବାହରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଘର୍ଷ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଥିଲା । ୨୦୧୨ ମସିହାରେ, ସେ 'ଲାଡଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ' (Ladli Foundation Trust) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅବହେଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ବାଳିକା ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ।
ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ୩୪.୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ଏହା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର 'ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିଷଦ' (United Nations Economic and Social Council) ଠାରୁ 'ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରାମର୍ଶଦାତା ମାନ୍ୟତା' (Special Consultative Status) ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି ।
ନିଜର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ 'ସେବା ଓ ମାନବିକତା' (Service and Mankind) ବର୍ଗରେ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ ୨୦୨୬' (Ramoji Excellence Awards 2026) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ବିଜୟୱାଡ଼ା ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ ୨୦୨୬' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ, ସେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' (ETV Bharat) ସହ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତକାରର କିଛି ଅଂଶ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ?
ଦେବେନ୍ଦ୍ର: ଯଦି ଆମେ ସଂଘର୍ଷକୁ କେବଳ 'ସଂଘର୍ଷ' ବୋଲି ଭାବିବା, ତେବେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, ଆମେ ଆମର ସଂଘର୍ଷକୁ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗଢ଼ିବାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍ । ବୋଧହୁଏ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ଏୟା ହିଁ ଘଟିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ମୋ ପିତାମାତା ମୋତେ ଏକ ବସ୍ତିରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ; ସେତେବେଳେ ମୋ କୋଳରେ ମୋର ମାତ୍ର ତିନି ଦିନର ଏକ ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲା । ସେହି ଦୁଇ ବର୍ଷର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ମୋର ବିଶେଷ କିଛି ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେପରି ବଡ଼ ହେଲି, ମୋର ଅଭିଭାବକ ମୋତେ କାମରେ ଲଗାଇଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଭଳି କୁ-ଅଭ୍ୟାସର ଶିକାର ନ ହୁଏ । ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲି ତାହା ବାସ୍ତବରେ 'ଶିଶୁ ଶ୍ରମ' ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଏବଂ ଏକ ଆଶ୍ରୟ ଯୋଗାଇବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା । ଯଦି ମୋତେ ବେଲୁନ୍ ବିକ୍ରି କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ନ ଲଗାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ମୁଁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୁସଂଗଠିତ ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶା ସେବନ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି । କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପରାଧିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି । ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପଥରେ ରଖିବା ଯେକୌଣସି ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ । ମୋ କାହାଣୀ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ମୋର ପିତାମାତା ନଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ' (Ramoji Excellence Award) ପାଇବା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ’ଣ ?
ଦେବେନ୍ଦ୍ର: ମୁଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ ଜାଣି ନଥିଲି । ଏହା ଏପରି ଏକ ପୁରସ୍କାର ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ନାମିତ (nominate) କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ କମିଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ଭାବିଲି ଯେ, କେହି ହୁଏତ ମୋ ସହ ମଜା କରୁଛନ୍ତି । ଚାରି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ, ମୋ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ, ଏହା ସତ । ମୋ ତରଫରୁ କୌଣସି ନାମାଙ୍କନ କିମ୍ବା ଆବେଦନ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ମୋ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ମୋତେ ଏହା ଏକ ଦୈବୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରି ଅନୁଭବ ହେଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: 'ଲାଡଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍' (Ladli Foundation) କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ?
ଦେବେନ୍ଦ୍ର: 'ଲାଡଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍' ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏକ ସଂସ୍ଥା ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ସ୍ୱେଚ୍ୱାସେବୀମାନେ । ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱେଚ୍ୱାସେବୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ବିକାଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଧାରିତ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅସହାୟ ବର୍ଗର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା । ଆମେ ସେହି ପଛୁଆ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି; କିମ୍ବା ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ସମାଜର ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର ରହିଛି । ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କୌଣସି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏବଂ ତାକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା (TB) କିମ୍ବା ନିମୋନିଆ ଭଳି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ତାକୁ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ; ବରଂ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେହି ରୋଗରେ ତା’ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା ହିଁ ଭଲ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଇବା ଏବଂ ଝିଅକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ଆମର କାମ । ଝିଅଟି ବଞ୍ଚିରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ତାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଭଳି ମାନସିକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ହିଁ 'ଲାଡଲି' (Ladli)ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଆପଣ ନିଜ ଯୁବାବସ୍ଥାର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଜଣେ ଭାଇ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ କି ?
ଦେବେନ୍ଦ୍ର: ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲି ନାହିଁ । ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଥିଲା । ତେଣୁ, ମୁଁ 'ଦୂର ଶିକ୍ଷା' (distance education) ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଲି । ସମାଜ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଥାଏ । ଯଦି ସମାଜରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ସମାଜରୁ ହିଁ କେହି ନା କେହି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ । ମୋ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ଏହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା । ମୋର ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ପାଲଟିଗଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା । ମୋର ପ୍ରଥମ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଖୋଜିବା, ଯାହା ମୋତେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଲା । ଯେତେବେଳେ କିଛି ନିଶାସକ୍ତ ଯୁବକ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର 'କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଲିସିଂ' ପାଖକୁ ଗଲି । ସେଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କବାଡ଼ି ଖେଳର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ସ୍ୱେଚ୍ଥାସେବୀ ଭାବେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି । ଏହା ଫଳରେ ମୋ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବରୁ ମାରପିଟ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପାଲଟିଗଲେ । ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା ନିଜ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା । ଯଦି ସେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି । ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ— ବିଶେଷକରି ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ (ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍) ବିନା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ହେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ । ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲି ଏବଂ ମୋ ଭଉଣୀର ବିବାହ କରାଇଦେଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଜଣେ ଝିଅର ଜୀବନ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ବିଶେଷକରି ଭାରତରେ, ଜଣେ ଝିଅର ଜୀବନରେ ଥିବା ଅଭାବ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତତା ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା, ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏପରିକି ମା’ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ— ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁରକ୍ଷିତତା ଲୁଚି ରହିଥାଏ । ବିଶେଷକରି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେତେଟା ଗ୍ରହଣୀୟତା ମିଳେ ନାହିଁ । ବିବାହ ପରେ, ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ (ସ୍ୱାମୀ) ଏବଂ ଏକ ପରିବାର ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲି ଯେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ, ଯାହା ଉପରେ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମୁଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ— ଯାହା କେବଳ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଆପଣ ଆଉ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ?
ଦେବେନ୍ଦ୍ର: ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା 'ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବଧାନ' (digital divide)କୁ ଦୂର କରିବା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଏବଂ ଝିଅମାନେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି । ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ । କୋଭିଡ୍ ସମୟର ଲକଡାଉନ୍ ବେଳେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାପଟପ୍ ଥିଲା ସେମାନେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପଛରେ ରହିଗଲେ । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ CUET (Common University Entrance Test)ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରୀକ୍ଷା ରଖାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁ ଛାତ୍ର କେବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଛୁଇଁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ନାମ ମଧ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କିପରି CUET ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ? ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ କେବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ CUET ପାସ୍ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘରେ ବସି ରହନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ବିବାହ କରିନିଅନ୍ତି । ଆମେ ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ । ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀର ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ହିଁ ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ । ଆମଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ୨୦୦ଟି ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଏକ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା (ecosystem) ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ତତଃ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନତା ଆସିଲେ ହିଁ ସାମାଜିକ ସମାନତା ଆସିପାରିବ । ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛୁ ଏବଂ ସବୁକିଛିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ (centralised) କରିଦେଇଛୁ । ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଆମକୁ 'ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ୍' (ମିଶ୍ରିତ ପଦ୍ଧତି) ଏବଂ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ (decentralisation) ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆମେ ଲାଡଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ମଧ୍ୟ ଗଣ ବିବାହ ଆୟୋଜନ କରୁ । କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ବିବାହ ନୁହେଁ । ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଜାରି ରହୁ । ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନବ ଚାଲାଣ କିମ୍ବା ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନକଲି ବିବାହର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ସମାଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ?
ଦେବେନ୍ଦ୍ର: ସମାଜ ଏକ କାନଭାସ୍ ପରି । ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଙ୍କିବା ଦରକାର । ହୁଏତ ଆପଣ କିଛି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ପାଇ ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବ ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ । ସମାଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏହାକୁ ଦାୟୀ କରୁ । ଆମେ କେବେ କହୁନାହୁଁ ଯେ ସମାଜ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରେ । ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏହାର ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁ । ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ । ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ । ଯେପରି ଜଣେ କୁମ୍ଭାର ଏକ ପାତ୍ର ତିଆରି କରେ, ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହାତ ଥାଏ ଏବଂ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ହାତ ଏହାକୁ ଆକାର ଦେଇଥାଏ । ଉଭୟ ଜିନିଷ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସାମୂହିକ ଭାବରେ କରାଯାଏ । ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଥାଏ । ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଏ । ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ତାହା ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁ । ଯନ୍ତ୍ରଣା କେବଳ ଆରମ୍ଭ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନନ୍ଦକୁ ବଜାୟ ରଖିବୁ, ଆମେ ଆବେଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବୁ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆବେଗକୁ ବଜାୟ ରଖିବୁ, ଆମେ ସିଦ୍ଧତା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ‘ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ଉପହାର’: ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ବିଜୟିନୀ ବାଇକୋମ୍ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଯାତ୍ରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: Ramoji Excellence Awards 2026: ଦେଶ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଅବଦାନର ସମକକ୍ଷ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ - ଅମିତ ଶାହ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍: 'ଓ୍ୱାଟର୍ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ'ରୁ ୟୁଥ୍ ଆଇକନ 3ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଡାକ୍ତର; ଜାଣନ୍ତୁ, ସମାଜସେବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ 9 ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ