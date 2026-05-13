ବାରାମତିରେ ପୁଣି ଖସିପଡିଲା ବିମାନ, ଏଇଠି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଅଜିତ ପାୱାର
ରେଡ୍ ବାର୍ଡ ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ଏହି ବିମାନଟି ବାରାମତି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଖସି ପଡିଛି ।
Published : May 13, 2026 at 12:28 PM IST
ପୁଣେ: ବାରାମତିରେ ପୁଣି ଖସିପଡିଲା ବିମାନ । ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଟ୍ରେନି ପାଇଲଟ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ରେଡ୍ ବାର୍ଡ ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ଏହି ବିମାନଟି ବାରାମତି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଖସି ପଡିଛି । ପାଇଲଟ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ବିମାନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ପୁଣେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସପି ସନ୍ଦୀପ ସିଂ ଗିଲଙ୍କ ମୁତାବକ ଆଜି ସକାଳ 9ଟା ପାଖାପାଖି ବାରାମତି ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟ ଗୋଜୁବଭି ଗାଁ ନିକଟରେ ବିମାନଟି ଖସି ପଡିଥିଲା । ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବିମାନଟି ଖସି ପଡିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବିମାନଟି କମ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡୁଥିଲା । ବିମାନଟି ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବାବେଳେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟିରେ ମାଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ବିମାନରେ କେବଳ ଜଣେ ଟ୍ରେନି ପାଇଲଟ ଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛି । ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିଲେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ବାରାମତିରେ ଅଜିଚ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଜଳି ଯାଇଥିଲା
ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ବାରାମତିରେ ଲିଆରଜେଟ 45 ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ବିମାନ ବାରାମତି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଚାର୍ଟର ବିମାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) ଏକ ଅଡିଟ୍ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲା । ଏହ ଟିମ୍ ବିମାନ ଯୋଗ୍ୟତା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିମାନ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଗଠନରେ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନେକ ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ।
2023ରେ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏକ VSR ଆଭିଏସନ ଲିଆରଜେଟ 45 ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ତଦନ୍ତ AAIB ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ।
