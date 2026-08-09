ବାରାମତିରେ ପୁଣି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଟ୍ରେନର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର କ୍ରାସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ
ବାରାମତୀ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରେନର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ରାସ ହୋଇଛି । ପାଇଲଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ରାସ ହେଲା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ।
Published : August 9, 2026 at 5:07 PM IST
ପୁଣେ(ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ପୁଣି ବାରାମତିରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ପୁଣେ ସ୍ଥିତ ବାରାମତିରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ଟ୍ରେନର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଆଜି ଦିନ 12ଟା 35 ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପାଇଲଟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ।
କେଉଁଠି ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ?
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି(ରବିବାର) ଦିନ 12.35 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ବାରାମତି ଏୟାରପୋର୍ଟ ପରିସର ରନୱେ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । କ୍ରାସ ଲାଣ୍ଡିଂ ଯୋଗୁଁ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କାର୍ବର ଆଭିଏସନର VT-SEX ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଜଣେ ପାଇଲଟ ଓ ଜଣେ କ୍ୟାଡେଟ ଥିଲେ । ଟ୍ରେନିଂ ଅଭ୍ୟାସ ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟଟି ରହିବା କଥା, ସେଠାରେ ଅଟକାଇ ଯାଇପାରିନଥିଲା । ରନୱେ ଠାରୁ ଫୁଟ୍ ଆଗକୁ ଯାଇ ଘାସ ଥିବା ବୁଦାରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ।
ମନେ ପକାଇଲା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା..
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନକ୍ରାସର ସାତ ମାସ ପରେ ପୁଣି ବାରାମତିରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ସୂଚନା ଥାଉକି, ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଜିୟରଜେଟ 45 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବାରାମତି ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିକଟରେ କ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଅଜିତ ପାୱାର, ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ।
ଜାନୁଆରୀ 28ରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ବିମାନଟି ବାରାମତି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଟାର୍ଟର ବିମାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (AAIB) ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରେ AAIB କହିଥିଲା ଯେ, କମ ଦୃଶ୍ୟମାନ କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା ।