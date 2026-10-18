ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା: ଶୀତଳା ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ, ୧୩ ମୃତ
ଶୀତଳା ମାତା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକ ଓଭରଲୋଡ୍ ଟ୍ରକ ଚାପି ଦେଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୯ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : October 18, 2026 at 8:29 AM IST
GWALIOR 13 DEVOTEES DEATH, ଗ୍ୱାଲିୟର (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଶୀତଳା ମାତା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୯ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୭ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜୟରୋଗ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ଓଭରଲୋଡ୍ ଟ୍ରକ ଅନେକ ଲୋକ ଏବଂ ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ।
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାରେ ଯମଦୂତ ସାଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଟ୍ରକ୍
ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଗ୍ୱାଲିୟରର ଶୀତଳା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଦିନରାତି ଜାରି ରହିଥାଏ । ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧:୩୦ରୁ ୨:୦୦ ଟା ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଟ୍ରକ୍ ହଠାତ୍ ମନ୍ଦିର ଫାଟକରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଚିନୌର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲା । ଚାରିଟି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏକ ବଜାର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଲୋକମାନେ ଶୀତଳା ମାତା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।
#WATCH | Madhya Pradesh | Early morning visuals from the spot where a truck ran over several people near Sheetla Mata Mandir in Gwalior, claiming the lives of 11 people and leaving 29 people injured https://t.co/zyoabIhQ8a— ANI (@ANI) October 18, 2026
ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଟ୍ରକଟି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା
ଗ୍ୱାଲିୟର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରୁଚିକା ଚୌହାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, "ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୯ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୨ରୁ ଅଧିକ । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଜୟରୋଗ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।" ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଟ୍ରକ୍ଟି ହଠାତ୍ ଉଚ୍ଚ ରାସ୍ତାରୁ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ମନ୍ଦିରରେ ପସିଯାଇଥିଲା । ଏହା କିପରି ହେଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତାଧୀନ ରହିଛି ।"
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି
ଜୟରୋଗ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଧୀକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ସୁଧୀର ସକ୍ସେନାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି । ୭ ଜଣ ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ୨୭ ଜଣ ରୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ଆଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମଧ୍ୟ ଆହତଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । ତଥାପି, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୋଲକାତାର ଚୋର ବାଗାନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଦଳାଚକଟା; ୧୯ ମୃତ, ଆୟୋଜକଙ୍କ ସମେତ ୧୨ ଅଟକ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ